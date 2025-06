Uomini e Donne, Gianmarco Steri mira al Grande Fratello? L’indiscrezione

News VIP

Nuova indiscrezione bomba su Gianmarco Steri. Il tronista di Uomini e Donne mira al cast del Grande Fratello a settembre?

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne ma, sebbene la relazione con Cristina Ferrara procede a gonfie vele, continuano ad arrivare indiscrezioni inaspettate che mettono in cattiva luce il suo percorso. L’ex tronista è pronto ad entrare nel cast del Grande Fratello dopo aver affermato di non essere interessato al contesto televisivo? Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, nuova indiscrezione su Gianmarco Steri

Il percorso di Gianmarco Steri nelle vesti di tronista di Uomini e Donne ha appassionato milioni di spettatori, e lo dimostra la scelta in onda in prima serata su Canale 5, ma ha anche creato diverse polemiche. Se, infatti, le sostenitrici del barbiere romano hanno sempre visto in lui un sentimento di purezza e reale voglia di innamorarsi, come dimostra la relazione con Cristina Ferrara che è stata la sua scelta e che continua a gonfie vele, molti hanno invece pensato che Gianmarco stesse semplicemente cavalcando l’onda del successo. Anche le foto e i video condivisi sui social proprio con Cristina infiammano le discussioni, dal momento che molti vedono in lui un sorriso forzato e poca voglia di apparirle accanto.

Certo, si tratta di mere impressioni dato che per ora l’unico fatto reale è che Gianmarco e Cristina fanno coppia fissa e si sta impegnando tanto per vedersi il più possibile, si mormora pensando già alla convivenza. Nel frattempo, mentre Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la scelta, sembra che Gianmarco sia stato già contattato dalla redazione di Uomini e Donne per tornare a settembre. Avendo tenuto con lui un rapporto davvero speciale, la redazione di Maria De Filippi lo vorrebbe come hair stylist dietro le quinte per tutta la durata della nuova stagione. Nulla di così eclatante dato che sappiamo che ci colpisce particolarmente Queen Mary spesso è trattenuto a lavorare per lei, e perché non approfittarne. C’è, tuttavia, un’indiscrezione dell’ultima ora sul suo futuro televisivo che fa nascere non poche perplessità.

Gianmarco al Grande Fratello dopo Uomini e Donne?

Non è un mistero che, particolarmente negli ultimi anni, Alfonso Signorini si ritrovi a pescare deliberatamente concorrenti del Grande Fratello dai cast dei programmi di Maria De Filippi appena conclusi. Questa volta, almeno stando all’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, potrebbe essere Gianmarco Steri uno dei nuovi concorrenti del reality show in onda su Canale 5.

"Lui farebbe tutto per entrare al GF a settembre”.

Ma sarà davvero così? Certo la possibilità di apparire nuovamente in televisione fa gola, soprattutto visto il cachet percepito per il minimo sforzo dato che di certo non parliamo di lavori forzati. Tornare ad avere visibilità sul piccolo schermo porterebbe a nuove collaborazioni e magari permetterebbe a Gianmarco di ampliare il proprio business. C’è da dire, tuttavia, che l’insistenza di Steri nel ripetere di non essere minimamente interessato a questo mondo compromette l’ovvietà, ovvero rende molto poco credibile il suo intero percorso a Uomini e Donne. Voi cosa ne pensate?

