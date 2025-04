Uomini e Donne, Gianmarco Steri vuole abbondare il trono: la clamorosa indiscrezione

News VIP

Dopo le segnalazioni su Cristina Ferrara e sul suo conto, Gianmarco Steri vorrebbe lasciare il trono di Uomini e Donne. Ecco le indiscrezioni del momento.

Grande agitazione tra le fan di Uomini e Donne nelle ultime ore, quando sul web ha iniziato a circolare un’indiscrezione sempre più insistente su Gianmarco Steri. Sembra, infatti, che il tronista romano sia pronto a lasciare il dating show di Maria De Filippi senza fare nessuna scelta. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco tra segnalazioni e addii

Il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne è iniziato in modo inaspettato e intenso, con circa 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici e un’affluenza mai vista prima, che ha impedito al giovane romano di iniziare subito un percorso lineare, dovendo scegliere davvero tra tantissime pretendenti. Puntata dopo puntata, tuttavia, Gianmarco ha focalizzato la sua attenzione su Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, cercando di conoscere meglio le tre ragazze che più di tutte le hanno colpito. Grazie alle Anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, sappiamo che Steri ha deciso di eliminare definitivamente Francesca, dopo che lei non si è presentata in puntata, ammettendo che inizialmente lei sarebbe stata la sua scelta ma che, ad oggi, i suoi sentimenti sono per altre persone.

Nel frattempo è arrivata anche una scomoda segnalazione su Nadia Di Diodato e un fantomatico cugino che sarebbe uno dei dipendenti del salone di parrucchiere di Gianmarco a Roma, rendendo meno credibile così la loro conoscenza e molto più possibile che i due si siano messi d’accordo proprio tramite questo cugino. Mentre alla segnalazione risponde il migliore amico di Gianmarco, appoggiato sui social anche dalla autrice Raffaella Mennoia che sembra avere piena fiducia nel tronista, in studio una dama del trono over svela il flirt tra Cristina Ferrara e un ballerino professionista di Amici, e sembra che questa sia stat la goccia che fa traboccare il vaso per Steri.

Uomini e Donne, Gianmarco vuole lasciare senza scelta

La segnalazione scottante su Cristina Ferrara e il professionista di Amici, avrebbe colpito particolarmente Gianmarco Steri durante le nuove registrazioni di Uomini e Donne. La corteggiatrice si è difesa assicurando di non aver nessun interesse per questo ragazzo, di averlo casualmente incontrato al ristorante e di aver scambiato con lui chiacchiere sul percorso con Gianmarco. Peccato che questa versione dei fatti non sia supportata dalla dama del trono over che ha portato le foto, secondo la quale infatti la coppia avrebbe cenato insieme per oltre due ore. Insomma, quale sarà la verità? Mentre si attendono aggiornamenti, giunge una nuova indiscrezione su Gianmarco e la sua decisone di lasciare il programma senza una scelta, sicuramente complice anche la segnalazione su Cristina che deve averlo sconvolto non poco.

“Gianmarco vero la fine del trono! Fonti vicinissime fanno sapere che Gianmarco ha espresso la volontà di abbandonare il programma… Stanno cercando di convincerlo a farlo ragionare”.

Questo lo scoop lanciato da Amedeo Venza, e riportato anche da Deianira Marzano. Ma sarà davvero così? Certo il trono di Gianmarco sta diventando sempre più confuso, per non parlare del fatto che moltissime fan si sono ribellate all’eliminazione di Francesca Polizzi che era la preferita dal pubblico, e quindi hanno perso interesse nella scelta del tronista romano.

