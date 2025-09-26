Uomini e Donne, Gianmarco Steri sotto accusa: commenti negativi cancellati e follow a nuove ragazze

News VIP

Gianmarco Steri sotto accusa. L'ex tronista di Uomini e Donne criticato per quello che sta facendo sui social dopo la rottura con Cristina Ferrara.

Da quando ha confermato la rottura con Cristina Ferrara, Gianmarco Steri è finito sotto la lente di ingrandimento dei fan di Uomini e Donne. Continuano, infatti, a rincorrersi segnalazioni su di lui tra follow a tante nuove e bellissime ragazze sui social, alla decisione di cancellare commenti cattivi nei suoi confronti per mantenere pulita la sua immagine. Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Gianmarco “a caccia” sui social

Ormai è ufficiale e non si torna più indietro. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati, circa dopo tre mesi dalla scelta emozionante nello studio di Uomini e Donne, e sicuramente non si sono detti addio in buoni rapporti visto il commento cattivo della zia del romano nei confronti dell’ex corteggiatrice. Cristina ha aggiunto qualcosa in più allo striminzito comunicato di Gianmarco, facendo intendere di aver lottato per questa relazione ma di essersi ritrovata da sola nel cercare di farla funzionare al meglio.

Mentre tutti aspettano un confronto nello studio del dating show di Maria De Filippi, iniziano ad arrivare a valanga segnalazioni contro Gianmarco. Il barbiere romano ha sempre avuto un folto numero di sostenitori ma sembra che l’aver nascosto per settimane la fine della sua relazione con Cristina abbia portato molti a cambiare idea nei suoi confronti. Una fan, infatti, ha deciso di smascherare Steri con una segnalazione a Deianira Marzano, facendo notare che negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a seguire tantissime belle ragazze sui social, cosa che prima non osava fare forse per non indispettire la sua fidanzata.

Sicuramente una mossa che non passa inosservata dopo l’avvistamento di Gianmarco con Martina De Ioannon in un noto locale romano, che ha riacceso la speranza dei fan che avrebbero voluto i due insieme sin dall’inizio. Mentre Ciro Solimeno spegne il gossip, arriva un’altra segnalazione su Gianmarco.

Uomini e Donne, Gianmarco elimina i commenti negativi

Oltre ad aver aggiunto tante ragazze bellissime sui social una volta confermata la fine della sua relazione con Cristina Ferrara, Gianmarco Steri è finito al centro delle critiche anche per un altro comportamento social che non è piaciuto alle fan. Un utente, infatti, ha fatto notare all’esperta di gossip Lorenzo Pugnaloni che l’ex tronista di Uomini e Donne sta cancellando sistematicamente tutti i commenti negativi sul suo conto nel suo profilo ufficiale di Instagram, lasciando invece in evidenza i complimenti e i commenti positivi, ma anche quelli cattivi su Cristina.

Sicuramente una mossa cattiva nei confronti dell’ex fidanzata che mira a far rimanere pubblicamente la sua immagine di bravo ragazzo amato da tutti perfettamente intatta. Voi cosa pensate della situazione? Decisamente sarebbe interessante assistere ad un confronto diretto tra i due nello studio del dating show di Canale 5, che speriamo avverrà al più presto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.