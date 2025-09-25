Uomini e Donne, Cristina Ferrara attaccata dalla zia di Gianmarco: parole al vetriolo

News VIP

Sui social appare il commento cattivo della zia di Gianmarco Steri nei confronti di Cristina Ferrara. Ecco cosa ha scritto sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la reazione delle sue fan.

Uomini e Donne, Ctistina sotto accusa

Dopo lunghe settimane di continue indiscrezioni sulla presunta rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, finalmente i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rivelato la verità. La loro relazione si è conclusa, neppure tre mesi dopo la scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi. Mentre Gianmarco è rimasto molto sul vago, spendendo parole di fuoco per il gossip che lo ha accompagnato una volta lontano dal programma, Cristina ha scritto un lungo sfogo addossando la colpa della rottura al suo ex fidanzato che, a suo dire, non si sarebbe mai veramente impegnato in questa relazione, lasciandola da sola a combattere per un amore che non esiste.

Tutti i fan del programma di Canale 5 sperano di vedere Cristina e Gianmarco in studio per un confronto, dal momento che le ultime indiscrezioni sulla rottura sono davvero interessanti e sarebbe altrettanto interessante vederli discutere e scoprire tutti i retroscena. Nel frattempo, nelle ultime ore, Cristina è tornata al centro dell’attenzione a causa del commento sibillino della zia del suo ex fidanzato che ha fatto storcere il naso anche ai suoi sostenitori. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina attaccata dalla zia di Gianmarco

Dopo la rottura ufficiale, comunicata sui social attraverso le rispettive Ig Stories, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri potrebbero tornare a Uomini e Donne per spiegare nel dettaglio cosa è successo tra loro, dato che i fan del programma di Maria de Filippi sono molto curiosi di scoprire tutti i retroscena su questo addio. Mentre Gianmarco viene avvistato con Martina De Ioannon e Ciro Solimeno rompe il silenzio sulla segnalazione che vede protagonista la sua fidanzata, una fan di Deianira Marzano fa notare il commento cattivo della zia di Gianmarco nei confronti di Cristina.

"Cristina è viziata e troppo sopravvalutata”.

Ha scritto la donna sui social in difesa del nipote. Il commento non è passato inosservato e le sostenitrici dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono infuriate. Gianmarco, forse, dovrebbe controllare cosa scrive la sua famiglia sul conto della sua ex fidanzata, dato che questi attacchi pubblici non sono tollerabili. Voi cosa ne pensate?