Uomini e Donne
Uomini e Donne, Ciro rompe il silenzio dopo l’avvistamento di Martina insieme a Gianmarco

Irene Sangermano

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri avvistati insieme in un locale romano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, rompe il silenzio.

Uomini e Donne, Ciro rompe il silenzio dopo l’avvistamento di Martina insieme a Gianmarco

È di pochi giorni fa la notizia dell’avvistamento, in noto locale romano, di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due ex tronisti di Uomini e Donne si sono riavvicinati? A rompere il silenzio è Ciro Solimeno, che ha spiegato come stanno veramente le cose.

Uomini e Donne, cosa succede tra Martina e Gianmarco?

I fan di Uomini e Donne, o almeno una larga fetta di loro, non ha mai smesso di sognare di vedere insieme Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex tronista romana ha concluso il suo intenso percorso, segnando uno dei troni più belli delle ultime stagioni del dating show di Canale 5, insieme a Ciro Solimeno. Da otto mesi i due sono felicemente fidanzati e hanno anche deciso di andare a convivere quasi immediatamente, avendo compreso di non riuscire proprio a stare lontani più di qualche ora. Nonostante sia evidente che Martina e Ciro sono una bellissima coppia innamorata, c’è chi sul web continua a segnalare problemi in paradiso, soprattutto dovuti a Martina che in parte starebbe ancora pensando a Gianmarco, affatto felice di averlo poi ritrovato a suo volta sul trono.

Steri ha accettato l’occasione offerta da Maria De Filippi, diventando uno dei tronisti più richiesti di sempre, e alla fine del suo percorso ha scelto Cristina Ferrara. La relazione, tuttavia, è naufragata dopo neppure tre mesi e i fan di Uomini e Donne sperano di vedere un confronto tra loro in studio per capirci qualcosa in più. Nel frattempo, pochi giorni fa, Martina e Gianmarco si sono incontrati in un noto locale di Roma e la fantasia dei fan che ancora li vogliono insieme ha iniziato a galoppare. A fare chiarezza, tuttavia, ci ha pensato il protettivo Ciro.

Uomini e Donne, Ciro rivela tutta la verità

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono in crisi e si stanno per lasciare? Ma, soprattutto, l’ex tronista di Uomini e Donne prova ancora qualcosa per Gianmarco Steri? Quando si è diffusa la segnalazione sulla romana e il barbiere insieme in un locale romano, in tanti hanno pensato che ci sarebbe potuto essere lo spazio per un ritorno di fiamma a partire proprio da questo casuale incontro. Ciro, tuttavia, ha preso parola e ha scritto a Lorenzo Pugnaloni, spiegando cosa è successo davvero.

"Tra loro c'è stato solo un saluto, c'ero anch'io e ho incrociato lui".

Insomma, tra Martina e Gianmarco solo un semplice saluto, nulla su cui poter ricamare sopra. Ciro, ancora una volta, si è mostrato molto protettivo nei confronti della sua fidanzata e lo ha dimostrato ancora una volta prendendo immediatamente parola per difenderla, ma anche per difendere la loro relazione. Nonostante questo, voci di corridoio riportano che Martina si sia un po’ stufata del suo fidanzato e che la love story vada scemando.



Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
