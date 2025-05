Uomini e Donne ci saluta, ieri l’ultima Puntata: il pubblico protesta per i tagli

News VIP

Ieri, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e Donne ma il pubblico del dating show ha notato tagli importanti.

Il dating show di Maria De Filippi torna con un appuntamento speciale in prima serata venerdì 30 maggio 2025 con la scelta di Gianmarco Steri. Il pubblico, tuttavia, ha notato tagli importanti rispetto alle registrazioni, e si chiede il perché di questa scelta.

Uomini e Donne ci saluta, l’ultima puntata in onda ieri

Dal momento che la scelta di Gianmarco Steri è stata annunciata per venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, i fan di Uomini e Donne si aspettavano che il dating show di Maria De Filippi ci avrebbe accompagnato fino alla fine della settimana corrente. Invece, a sorpresa, mercoledì 28 maggio 2025 è andata in onda l’ultima puntata del programma. Nel corso della puntata, Gemma e Marina si sono alleate contro Arcangelo, dopo un confronto alla fine delle registrazioni durante il quale hanno fatto pace, e sono andate agguerrite più che mai a bussare alla porta del camerino del cavaliere, attaccandolo su tutti i fronti.

In studio lui ha ribadito di essere dispiaciuto per la reazione di Marina e di trovare, invece, totalmente fuori luogo quella di Gemma con la quale non avrebbe condiviso chissà che sentimento a suo dire. Arcangelo continua a frequentare Cinzia, anche se lei ha confermato di voler vedere anche Antonio, che si è mostrato scettico nei suoi confronti quando la dama non ha preso immediatamente una posizione netta. Nel frattempo, vediamo cosa è successo tra Alessio Pilli Stella e Francesca Cruciani dopo la puntata nella quale Giovanni Siciliano si è presentato in studio per chiedere una nuova possibilità. Il modo in cui Alessio ha insistito con Francesca affinché lasciasse perdere il collega partenopeo non è piaciuto ad Annamaria, che in studio si è lamentata della questione e alla fine ha ricevuto un due di picche dal cavaliere. Poi siamo passati al video dei cagnolini di Muratella adottati grazie a Uomini e Donne e ai consueti saluti di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, manca qualcosa: perché?

Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto piuttosto stupito quando Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di fare i consueti saluti di fine anno, ringraziando tutta la troupe e la redazione del dating show di Canale 5. Insomma ieri, mercoledì 28 maggio 2025, è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione, con l’eccezione della scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5. Eppure chi segue le Anticipazioni del programma sa che mancano diverse cose, momenti tagliati per terminare prima la messa in onda.

Ad esempio, si parlava di un’ultima sfilata delle dame del trono over durante la quale, per ribadire la loro coalizione contro Arcangelo, Gemma Galgani e Marina sfilano insieme creando una passerella indimenticabile. Manca anche il momento in cui, esasperato per le critiche ricevute nelle ultime settimane, Arcangelo annuncia di volersene andare e Cinzia fa di tutto, scoppiando in lacrime, per seguirlo dietro le quinte e salutarlo, per fargli capire che lei è davvero interessata a conoscerlo. Non è chiaro cosa ha spinto Mediaset a proporre questi tagli e questa particolare messa in onda, quel che è certo è che Uomini e Donne già ci manca.

