Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Dopo le Anticipazioni sulla scelta di Gianmarco Steri, il pubblico di Uomini e Donne ha mosse alcune critiche al tronista: nelle ultime puntate in onda ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Grazie alle Anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che la scelta di Gianmarco Steri è ricaduta su Cristina Ferrara, ma vedremo la puntata in questione tra qualche giorno. Nel frattempo, su Canale 5, vanno in onda tutti i precedenti colpo di scena del trono classico e il pubblico inizia a pensare che il tronista romano abbia preso in giro Nadia Di Diodato, illudendola fino alla fine. Ecco perché.

Uomini e Donne, Nadia illusa da Gianmarco?

Dopo un percorso intenso che ha tenuto i fan di Uomini e Donne col fiato speso e gli occhi incollati allo schermo, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta ed è uscito dal programma di Maria De Filippi mano per la mano con Cristina Ferrara. La coppia è stata avvistata dopo la scelta, testimoniando che i primi giorni insieme procedono a gonfie vele nonostante la loro sia una relazione a distanza dato che Gianmarco lavora e vive a Roma, mentre Cristina è originaria di Salerno. Nel frattempo, in attesa di poter vedere la scelta, su Canale 5 continuano ad andare in onda le puntate del dating show e il pubblico ha iniziato a notare qualcosa di strano.

Senza dubbio è stato chiaro un po’ a tutti sin dal primo momento che Gianmarco provava un’attrazione particolare per Cristina, senza dubbio inizialmente più fisica, ma le cose sono cambiate nel corso del loro percorso quando la corteggiatrice è riuscita ad aprirsi di più, dandogli anche maggiori certezze. Nel frattempo, tuttavia, Gianmarco ha legato moltissimo anche con Nadia Di Diodato, spendendo per lei parole importanti e poi trattenendola ogni volta in studio con tutte le sue forze, anche quando lei stessa ha sollevato il dubbio sul reale interesse del tronista. Osservando le sue esterne e quelle della rivale, ma sopratutto l’atteggiamento di Gianmarco in puntata, Nadia ha ammesso di credere che lui stesse solo aspettando il momento giusto per potersi fidare di Cristina e sceglierla, ma lui ha sempre negato categoricamente. Ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, il pubblico dalla parte di Nadia

Nadia Di Diodato non è stata la scelta di Gianmarco Steri e il pubblico di Uomini e Donne è molto diviso sulla questione. Il tronista romano ha mostrato sin da subito un grande coinvolgimento fisico con Cristina Ferrara, ma nelle ultime puntate del dating show la situazione sembrava cambiata, avendo speso parole importanti per Nadia e per convincerla del suo reale interesse nei suoi confronti. Infine, tuttavia, Gianmarco le ha davvero preferito Cristina ammettendo quello che tutti pensavano sin dall’inizio ovvero che per Ferrara prova un’attrazione incontenibile che non può non seguire.

Mentre Nadia potrebbe essere la nuova tronista a settembre 2025, visto anche il chiaro favore che Maria De Filippi ha mostrato per lei, il pubblico di Uomini e Donne si è riversato sui social per criticare Steri. Certo, il tronista ha il diritto di essere confuso e di voler capire bene le proprie emozioni prima di una scelta importante come quella televisiva, ma è anche vero che forse avrebbe potuto risparmiare parole e slanci nei confronti di Nadia per non illuderla. Dunque, verso il tronista romano, piovono critiche soprattutto da parte delle sostenitrici di Nadia, che credono che il rapporto tra Gianmarco e Cristina durerà davvero pochissimo.

