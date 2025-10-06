Uomini e Donne, Gianmarco e Martina di nuovo vicini: un gesto social spiazza i fan

News VIP

Da quando entrambi sono tornati single, a distanza di poche settimane, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono protagonisti di diversi gossip su un possibile ritorno di fiamma. Ma sarà davvero così? Un’amica dell’ex tronista romano fa un gesto social che porta a nuove ipotesi.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco di nuovo insieme?

A distanza di poche settimane l’uno dall’altra, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono tornati single. L’ex tronista di Uomini e Donne e Cristina Ferrara, che è riapparsa sui social dopo la rottura, sono stati insieme neppure per tre mesi ma sembra che la relazione fosse in crisi da molto prima. Martina, invece, ha fatto coppia fissa con Ciro Solimeno per otto mesi e la coppia era anche andata subito a convivere a Roma, ma la relazione non ha retto le differenze caratteriali e così è terminata, sembra in modo piuttosto pacifico.

Gianmarco non ha voluto approfondire le motivazioni che hanno portato alla rottura, così come ha fatto anche Martina e questo ha portato alla nascita di diverse teorie. Da una parte, infatti, c’è chi crede che Martina e Gianmarco saranno nel cast del Grande Fratello e per questo non possono svelare troppo, altrimenti non potrebbero più far parte del cast del reality show di Alfonso Signorini a gennaio 2026. Ma c’è anche chi crede che Gianmarco e Martina abbiamo ripreso i contatti lontano da occhi indiscreti, e ora un like sospetto conferma questa teoria. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, like sospetto su Martina e Gianmarco

Tutti gli spettatori che avrebbero voluto vedere Martina De Ioannon lasciare Uomini e Donne insieme a Gianmarco Steri potrebbero presto festeggiare. Dopo che entrambi gli ex tronisti sono tornati single, infatti, ha iniziato a serpeggiare la teoria che Gianmarco e Martina siano nuovamente in contatto. Tutto è nato qualche settimana fa, prima che la romana e Ciro Solimeno confermassero l’addio, quando Martina è stata pizzicata insieme a Gianmarco in un noto locale romano. L’incontro sarebbe stato casuale ma si sarebbe trasformato in uno scambio di battute e sguardi lungo tutta la durata della serata.

Ora, poi, arriva un like che alimenta ancora di più i sospetti ovvero quello di una cara amica del barbiere romano ad un video dei momenti più belli tra Martina e Gianmarco, vissuti proprio durante il loro percorso insieme nello studio del dating show di Maria De Filippi. Tanti hanno visto in questo gesto social una specie di conferma, ma da parte dei diretti interessati ancora nulla sulla questione.

