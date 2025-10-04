Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social dopo la rottura con Gianmarco Steri: il video preoccupa i fan!

News VIP

Cristina Ferrara è tornata a farsi vedere sui social con un video che ha fatto preoccupare i fan! L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è parsa infatti molto triste dopo la rottura con Gianmarco Steri.

Sui social, Cristina è riapparsa per la prima volta in un video che ha preoccupato i fan.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social e preoccupa i fan

La fine della storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è arrivata in maniera inaspettata, anche se da settimane si rincorrevano sul web i rumors su una crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. La loro relazione non ha mai particolarmente convinto i fan, poiché ritenevano che Gianmarco non avesse ancora del tutto superato l'affetto che aveva iniziato a provare per Martina De Ioannon e avesse scelto Cristina motivato da un interesse e non un vero sentimento. Questa previsione sembra essersi rivelata corretta, perché a distanza di qualche mese dalla scelta negli studi Elios, Gianmarco e Cristina hanno annunciato di essersi lasciati. I messaggi che hanno postato per comunicare la notizia ai fan non rivelavano i motivi dietro questa decisione, ma è parso chiaro dalle parole usate che a decidere di mettere un punto sia stato Steri. Cristina d'altro canto non ha nascosto il suo malumore per il fidanzato e gli ha addossato le colpe di non essersi mai voluto davvero impegnare nel rapporto: "C'ero solo io" ha scritto sui social in riferimento alla loro relazione.

Non sono mancate anche le frecciatine che Cristina ha lanciato sui social contro Gianmarco. Proprio nella giornata di ieri, infatti, l'ex corteggiatrice ha postato un breve messaggio che a molti followers è parso un chiaro riferimento all'ex fidanzato e tronista: "Le risposte arrivano da sole, piano, tutte". I suoi fan hanno immediatamente pensato che queste parole indicassero che anche Cristina, come molti sul web, è convinta che la rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno non sia capitata in maniera così casuale e che forse tra De Ioannon e Steri possa ora esserci qualcosa. Intanto, dopo alcuni giorni di silenzio, in cui non è apparsa sui suoi canali social, nelle scorse ore, Cristina ha postato alcune stories e si è mostrata ai followers, raccontando come sta vivendo queste giornate.

Cristina Ferrara sui social dopo la rottura con Gianmarco: "Periodo complesso"

Dopo un periodo di silenzio social, Cristina Ferrara è tornata a raccontarsi ai followers, pubblicando un video che ha scosso molto i fan. Nel filmato, infatti, l'ex corteggiatrice appariva triste e particolarmente dimagrita in volto. Evidentemente, la rottura con Gianmarco non è stata ancora superata e non sorprenderebbe, dato che Cristina aveva lasciato intendere di essere molto più presa dell'ex tronista e che al contrario di Steri avesse iniziato a provare dei sentimenti. Cristina ha esordito nel suo video dichiarando di star vivendo un periodo complesso, una fase di grande cambiamento non necessariamente legata a qualcosa in particolare, ma che la sta mettendo in difficoltà: "Penso succeda un po’ a tutti c’è una fase un po’ destabilizzante. Io mi trovo in questa fase qui, adesso. sto condividendo molto poco con voi e sono in un periodo complesso". L'ex corteggiatrice ha proseguito il suo discorso raccontando che sta riuscendo ad andare avanti grazie alla presenza della sua famiglia e delle sue amiche, oltre che del suo lavoro.

Tra i suoi nuovi progetti, ha aggiunto, c'è anche un corso di design che ha iniziato, perciò, la sua vita sta andando avanti "con piccole difficoltà, piccoli intoppi, però sta andando avanti". Pur essendo provata, Cristina ha voluto condividere questo suo pensiero con i suoi followers, mostrando anche i momenti di difficoltà e di sconforto, "perché far vedere che va tutto bene, quando in realtà non è così, non penso sia una cosa bella".

