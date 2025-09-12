Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio

News VIP

Ultime news su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la cui love story sta tenendo i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. La coppia si sarebbe detta addio, pronta a tornare in studio per raccontare tutto.

Torniamo a parlare di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Lo sappiamo questa coppia di Uomini e Donne sta continuando a far discutere e c’è chi è totalmente pieno sentendo parlare di loro, ma attenzione questa volta c’è un’anticipazione davvero inaspettata. Sembra, infatti, che a momenti entrambi dirameranno un comunicato che sancisce la fine della loro relazione, raccontando poi i dettagli nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: pronto il comunicato

Da quando Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara nello studio di Uomini e Donne le fan del programma non fanno che ricevere continui e discordanti aggiornamenti su questa coppia del trono over. In molti hanno pensato che il tronista romano avesse fatto la scelta errata, dal momento che aveva molte più cose in comune con Nadia Di Diodato. Nonostante i pettegolezzi, almeno inizialmente, Cristina e Gianmarco sono apparsi molto uniti poi da luglio ecco le prime indiscrezioni su discussioni pesantissime, notti passate in albergo da solo per il barbiere romano dopo crisi insistenti nel rapporto, poi le voci sul fatto che la famiglia e gli amici di Steri proprio non sarebbero riusciti a farsi piacere la bella salernitana.

Nelle ultime ore, poi, è arrivata la segnalazione sulla conferma ufficiale della rottura tra Gianmarco e Cristina, apparsi sempre più distanti dopo la loro ultima vacanza insieme, tanto che lei ha salato ben due matrimoni di amici e familiari ai quali Steri si è presentato tutto da solo. C’è, tuttavia, un’altra segnalazione da tenere in conto ovvero quella di Enzakkione che ha confermato che la coppia non si è lasciata, come riportato insistentemente dal gossip.

Una grande confusione ce ne rendiamo conto, che ha anche un poi stufato i fan di Uomini e Donne, dato che molti vorrebbero maggiore chiarezza e trasparenza da parte loro. Ed ecco che ora è arrivata un’anticipazioni clamorosa, ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina tornano in studio

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne sta confondendo le acque ma ora arriva una anticipazione da parte dell’esperto di gossip Amedeo Venza che non lascia spazio ad altre ipotesi.

“Confermo, si sono lasciati e al momento stanno aspettando per fare il comunicato. Sono stati anche contattati dal programma che li ha visti nascere come coppia e dovrebbero raccontare lì il dramma!“.

Insomma, a breve Gianmarco e Cristina dovrebbero confermare che la loro relazione si è interrotta con un comunicato sui social per poi tornare a Uomini e Donne per parlare della rottura pubblicamente attraverso un confronto, abilmente organizzando dalla redazione mariana. Cosa ne pensate? Sicuramente l’attenzione su questa coppia del trono classico sta diventando fin troppo eccessiva, questo è evidente.

