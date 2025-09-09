TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva

Irene Sangermano

È finita la love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Ecco cosa è successo tra l'ex coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva

Arriva la segnalazione definitiva sulla love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo le voci su presunte crisi nelle ultime settimane, poi la lontananza in momenti particolari per entrambi, viaggi da single e altro, una fan di Uomini e Donne conferma la rottura tra la coppia.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina si sono detti addio

Si è creato davvero molto hype attorno alla coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, complice il grande amore del pubblico nei confronti dell’ex tronista romano, ma anche lo scetticismo generale dei fan di Uomini e Donne nei confronti di questa accoppiata che sin dal principio non ha convinto nessuno. Nonostante la valanga incessante di segnalazioni, Cristina e Gianmarco si sono mostrati insieme in momenti strategici, mettendo a tacere le voci di corridoio ma ora la situazione è fin troppo palese per essere negata.

Si è mormorato che Cristina non piaccia alla madre di Gianmarco e ai suoi amici, questione che avrebbe posto il barbiere romano in crisi essendo estremamente legato alla sua famiglia ma anche al suo folto gruppo di amici di vecchia data. Ferrara, poi, non si è presentata al matrimonio di alcuni amici di Gianmarco confermando di fatto le voci, ovvero non è andata poiché non gradita, preferendo a quanto pare prendere party al parte di un misterioso ragazzo con la barca, poi rilassarsi in un weekend tra amiche. In tutto ciò la coppia di Uomini e Donne non ha ancora voluto rompere il silenzio ma ci ha pensato una persona molto vicina a loro a chiarire la situazione, confermando l’addio ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco ha lasciato Cristina

Sembra che le voci di corridoio non siano poi così fantasiose come si può pensare. Nelle ultime ore, infatti, una fan ha comunicato a Deianira Marzano di essere venuta a conoscenza della reale situazione tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, che sarebbero arrivati alla fine ad una rottura definitiva per scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei”.

Al momento Steri non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma se così fosse i fan si aspettano che l’ex tronista sia abbastanza trasparente da informare tutti anche con una breve nota. Del resto quando si nasce come coppia sul piccolo schermo c’è una sorta di debito con il pubblico che, se si vuole continuare a lavorare in questo mondo, bisogna sempre saper ripagare nel modo più trasparente possibile.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"
La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace
news VIP Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace
Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
news VIP Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
news VIP Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
news VIP Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV