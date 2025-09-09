Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva

News VIP

È finita la love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Ecco cosa è successo tra l'ex coppia di Uomini e Donne.

Arriva la segnalazione definitiva sulla love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo le voci su presunte crisi nelle ultime settimane, poi la lontananza in momenti particolari per entrambi, viaggi da single e altro, una fan di Uomini e Donne conferma la rottura tra la coppia.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina si sono detti addio

Si è creato davvero molto hype attorno alla coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, complice il grande amore del pubblico nei confronti dell’ex tronista romano, ma anche lo scetticismo generale dei fan di Uomini e Donne nei confronti di questa accoppiata che sin dal principio non ha convinto nessuno. Nonostante la valanga incessante di segnalazioni, Cristina e Gianmarco si sono mostrati insieme in momenti strategici, mettendo a tacere le voci di corridoio ma ora la situazione è fin troppo palese per essere negata.

Si è mormorato che Cristina non piaccia alla madre di Gianmarco e ai suoi amici, questione che avrebbe posto il barbiere romano in crisi essendo estremamente legato alla sua famiglia ma anche al suo folto gruppo di amici di vecchia data. Ferrara, poi, non si è presentata al matrimonio di alcuni amici di Gianmarco confermando di fatto le voci, ovvero non è andata poiché non gradita, preferendo a quanto pare prendere party al parte di un misterioso ragazzo con la barca, poi rilassarsi in un weekend tra amiche. In tutto ciò la coppia di Uomini e Donne non ha ancora voluto rompere il silenzio ma ci ha pensato una persona molto vicina a loro a chiarire la situazione, confermando l’addio ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco ha lasciato Cristina

Sembra che le voci di corridoio non siano poi così fantasiose come si può pensare. Nelle ultime ore, infatti, una fan ha comunicato a Deianira Marzano di essere venuta a conoscenza della reale situazione tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, che sarebbero arrivati alla fine ad una rottura definitiva per scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei”.

Al momento Steri non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma se così fosse i fan si aspettano che l’ex tronista sia abbastanza trasparente da informare tutti anche con una breve nota. Del resto quando si nasce come coppia sul piccolo schermo c’è una sorta di debito con il pubblico che, se si vuole continuare a lavorare in questo mondo, bisogna sempre saper ripagare nel modo più trasparente possibile.

