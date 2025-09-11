TGCom24
Uomini e Donne, colpo di scena su Gianmarco e Cristina: l'amico dell'ex tronista fa una rivelazione

Cosa è successo davvero tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? I due ex protagonisti di Uomini e Donne rimangono in silenzio ma è l'amico del romano ha svelare tutto.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati? Che la coppia sia in crisi è evidente anche perché, altrimenti, avrebbero già replicato alle domande sempre più insistenti dei fan di Uomini e Donne in cerca di spiegazioni. Mentre loro scelgono la via del silenzio, Enzakkione ovvero l’amico del cuore dell’ex tronista, ha spiegato come stanno le cose su Tik Tok.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: che succede?

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo della storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori dello studio di Uomini e Donne, dal momento che una serie di segnalazioni e alcuni gesti social hanno fatto parlare di rottura definitiva tra la coppia del trono classico. Ammesso che Cristina e Gianmarco erano dati per spacciati praticamente il minuto dopo aver lasciato il programma insieme, dato che molti non credono che le loro vite possano intrecciarsi a lungo essere due persone molto diverse, è altresì vero che Cristina e Gianmarco non sono mai intervenuti direttamente per spiegare cosa stesse accadendo tra loro, confermare oppure negare una crisi e questo atteggiamento ha stancato i fan.

Sembra, infatti, che i due preferiscano postare su Instagram foto di conferma o fare gesti social che non passano inosservati, per far parlare di loro. Questa sensazione comune a chi li segue non piace affatto ai fan che si sentono presi in giro, anche perché una coppia nata sotto ai riflettori non può essere immune al gossip. Nel frattempo, nuove segnalazioni hanno parlato di una riconciliazione tra Steri e Ferrara e ora arriva la conferma da parte del migliore amico dell’ex tronista romano.

Uomini e Donne, Enzakkione dà una conferma su Gianmarco e Cristina

Dunque, alla luce delle ultime segnalazioni, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati? Le fan hanno notato che l’ex tronista di Uomini e Donne si è presentato a ben due matrimonio di amici tutto solo, senza fare neppure un accenno alla sua fidanzata, mentre lei è volata a Roma con le amiche per un weekend di divertimento che ha documentato abilmente su Instagram con una serie di scatti.

E anche qui neppure un accenno a Gianmarco. Insomma, la situazione sembra chiara eppure proprio nelle ultime ore è intervenuto Enzakkione su Tik Tok che, interpellato direttamente dalle fan della coppia sempre più curiose, ha espressamente detto più volte che Gianmarco e Cristina non si sono lasciati. Dunque la relazione continua, forse tra alti e bassi, ma questo silenzio ormai ha stancato dunque si spera in un chiarimento da parte dei diretti interessati.

