Uomini e Donne, Gianluca Costantino senza filtri: le parole su Francesca Sorrentino e Maria De Filippi

Gianluca Costantino è tornato a parlare della fine della frequentazione con l'ex tronista Francesca Sorrentino e replicato alle critiche ricevute dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

Gianluca Costantino è stato uno dei protagonisti dell'attuale stagione di Uomini e Donne. A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, l'ex gieffino e corteggiatore ha ricordato l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi e parlato della fine della sua frequentazione con Francesca Sorrentino.

La verità di Gianluca Costantino

Francesca Sorrentino ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme a Gianluca Costantino. I due si erano promessi di conoscersi meglio lontano dalle telecamere, ma dopo alcune settimane hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che, in una recente intervista rilasciata a Superguidatv, ha ammesso che avrebbe voluto più tempo per conoscerla.

"Io mi sarei dato più tempo per conoscerci con calma. Dopo le mie dichiarazioni non ci siamo più sentiti" ha confessato Gianluca, smentendo così la versione di Francesca per cui l’interruzione della loro conoscenza fosse stata una scelta condivisa. L'ex corteggiatore e concorrente della sesta edizione Vip del Grande Fratello ha poi parlato della sua partecipazione al dating show di Canale 5 e di quanto questa esperienza televisiva lo abbia aiutato a superare il dolore per la perdita della mamma:

Ho toccato il fondo e dovevo rialzarmi. Ripartire da me stesso era l’unica scelta. Quando è arrivata questa opportunità, non ho esitato. Volevo tornare a vivere, emozionarmi, provare nuove sensazioni. E ci sono riuscito. Il programma è stato un vortice di emozioni, e nella redazione ho trovato persone che mi hanno fatto sentire in famiglia, sempre pronte a incoraggiarmi.

Dopo aver spiegato i reali motivi che lo hanno spinto a partecipare a Uomini e Donne e dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti dell'ex tronista Francesca, Costantino ha colto l'occasione per dedicare parole di grande stima e affetto a Maria De Filippi. A chi, invece, lo ha duramente criticato e accusato di essere solo alla ricerca di visibilità, l'ex corteggiatore ha così replicato:

Ho cercato di essere me stesso senza mascherare nulla. Le critiche non mi hanno ferito, perché chi va in televisione sa che sarà giudicato. La visibilità piace a tutti, ma non è l’unico scopo: una volta lì dentro, le emozioni sono reali, ed è questo che fa la differenza. Maria? Come professionista non devo aggiungere nulla, ma a livello umano mi ha colpito la sua semplicità, la sua empatia e la capacità di comprendere le situazioni personali e caratteriali delle persone. Mi ha fatto sentire a mio agio, nonostante il contesto televisivo.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Ieri, martedì 11 marzo 2025, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, nonostante lo scontro con Francesca Polizzi in studio, Gianmarco Steri deciderà di portare in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Con quest’ultima ci sarà addirittura un passionale bacio. Bacio che provocherà la dura reazione di Francesca, che abbandonerà lo studio. Cosa farà a quel punto il tronista romano?

Spazio poi al trono over con Orlando, che finirà al centro delle polemiche a causa di una segnalazione: l'uomo sarebbe fidanzato con una donna da ben vent’anni. Scioccata, Gemma Galgani si scaglierà furiosa contro il cavaliere. Lui chiederà di rimanere a corteggiare un’altra dama, ma gli verrà chiesto di lasciare lo studio.Sabrina Zago, invece, continuerà la sua conoscenza con un cavaliere, una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. In studio scoppierà un'accesa discussione con Gianni Sperti e Tina Cipollari con la nuova dama, che arriverà ad accusare la storica opinionista di essere gelosa di lei perché segretamente interessata a Giuseppe.

