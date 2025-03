Uomini e Donne, ex corteggiatore svela la verità: "Non ho partecipato per trovare la donna della mia vita, ma..."

News VIP

Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, si è raccontato e ricordato la sua esperienza nel popolare dating show di Maria De Filippi.

Manuel Galiano è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Ospite nell'ultima puntata del podcast Caos Generazionale, l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià si è raccontato e ha rivelato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

La confessione di Manuel Galiano

Manuel Galiano è stato uno dei protagonisti più chiacchierati del trono classico di Uomini e Donne. Intervistato nel podcast Caos Generazionale, l'ex scelta della tronista Giulia Cavaglià si è raccontato senza filtri e ha parlato del suo debutto televisivo prima a Temptation Island e poi nel popolare dating show di Canale 5.

Io non li seguivo nemmeno questi programmi perché giocavo a calcio e vivevo in America. Un’estate sono tornato a Roma e ho conosciuto una persona che lavorava all’interno di questo programma e mi ha chiesto se volevo partecipare, così sono andato a fare i casting e mi hanno preso. Sono piaciuto proprio per la mia spontaneità perché sono una persona molto limpida, nonostante vivo in un mondo di squali fatto di tanta apparenza e sono più quelli che fingono rispetto a chi si mostra veramente.

L'ex amato corteggiatore Manuel ha raccontato di come è cambiata la sua vita dopo le due esperienze televisive e rivelato i motivi che l'hanno realmente spinto a partecipare prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne. Non solo. Galiano ha colto l'occasione anche per difendersi da chi lo accusa di essere una persona arrogante e presuntuosa:

È stata un’esperienza bellissima e ringrazio Maria per avermi fatto partecipare. Quando sono uscito da lì, la mia vita è completamente cambiata. Dovevo uscire scortato quando facevo le serate a Napoli, non l’ho vissuta bene. Io non sono andato a Uomini e Donne per la popolarità, nemmeno per conoscere la donna della mia vita. Io sono andato per fare un’esperienza poi sì, a me piaceva la persona che corteggiavo però non sapevo nemmeno che dopo il programma potessi lavorare con i social. Io sui social posso passare per presuntuoso, arrogante, ma in realtà sono un ragazzo semplice, educato e tranquillo, non mi credo nessuno. Mi dispiace che a volte possa passare questo per i miei modi di fare.

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda dal 10 al 14 marzo su Canale 5, Gianmarco Steri porterà in esterna Francesca Polizzi e svelerà quale corteggiatrice lo attrae di più. Stando alle anticipazioni, tra i due scatterà un bacio passionale che scatenerà il putiferio in studio. Cristina criticherà aspramente il tronista romano, che non perderà occasione di accusare la corteggiatrice di essere falsa e costruita. Non solo. Gianmarco coglierà la palla al balzo per eliminare definitivamente Liane.

Cosa accadrà invece ai protagonisti del trono over? Gemma Galgani deciderà di continuare a conoscere Orlando. Il comportamento freddo e quasi disinteressato del cavaliere provocherà la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che lo accuseranno di non essere realmente interessato alla doma torinese. Per Sabrina e Giuseppe arriverà il momento dell’addio definitivo! Spazio poi alla sfilata dei cavalieri e alle frequentazioni di Diego. Il fortunato dating show di Maria De Filippi vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

