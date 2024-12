Uomini e Donne, Genny Casu su Alessio Pecorelli: "Aveva già perso credibilità prima delle segnalazioni"

News VIP

Dopo aver abbandonato il trono di Alessio Pecorelli, una delle sue corteggiatrici, Genny Casu, ha detto la sua sul tronista e sulle segnalazioni che hanno portato alla sua eliminazione. Ecco cosa ha rivelato!

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, Maria De Filippi ha cacciato Alessio Pecorelli: sul tronista erano infatti arrivate diverse segnalazioni su alcune palesi violazioni di regolamento e su presunte frequentazioni con ragazze al di fuori delle corteggiatrici con cui aveva intrapreso una conoscenza nel programma. Dato che tutte e quattro le corteggiatrici hanno deciso di abbandonare la trasmissione, ad Alessio non è rimasto altro che dire addio anche lui al trono classico. Dopo la messa in onda della puntata, a commentare l'uscita del tronista al dating show è stata una delle sue corteggiatrici, Genny Casu.

Uomini e Donne, Genny Casu su Alessio Pecorelli: "Per me zero credibilità già prima delle segnalazioni"

Nel corso della penultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, Maria De Filippi ha mandato in onda un video nel quale Alessio Pecorelli è stato duramente ripreso dalla redazione per aver mentito sui suoi più recenti spostamenti. Il tronista e le sue corteggiatrici, insieme a Gianni Sperti, si erano recati nel dietro le quinte del programma dopo che sul tronista romano erano arrivate diverse segnalazioni che smascheravano Alessio e la sua palese violazione del regolamento. I tronisti, infatti, non dovrebbero frequentare locali e discoteche e per evitare complicazioni dovrebbero avvisare la redazione dei loro spostamenti.

In entrambi i casi, Alessio aveva infranto le regole della trasmissione, tanto da beccarsi un rimprovero dalla redazione. Inoltre, nelle segnalazioni, il tronista appariva in compagnia sia di Mario Cusitore, sia di una misteriosa ragazza. Data questa presenza, le corteggiatrici hanno pensato che si trattasse di una frequentazione esterna alla trasmissione e in studio hanno deciso di abbandonare il percorso con Alessio, essendo venuta meno la sua credibilità.

Dopo la messa in onda della puntata, l'ex corteggiatrice Genny Casu ha deciso di dire la sua su quanto accaduto in trasmissione. A Casa Lollo, format del giornalista Lorenzo Pugnaloni Genny ha rivelato di aver già iniziato a nutrire dubbi su Alessio molto prima dell'arrivo delle segnalazioni.

Per Genny, infatti, inizialmente Alessio le era parso un'anima affine, ma il tronista con il tempo aveva iniziato a mostrare un comportamento che non le era più piaciuto e l'ex corteggiatrice aveva avuto l'impressione che "si fosse montato la testa" e che "ha perso credibilità ai miei occhi, le segnalazioni sono state solo la ciliegina sulla torta". L'ex corteggiatrice ha dichiarato che le dispiace di aver investito del tempo con una persona del genere:

"Se non riesci a rispettare delle regole così semplici, come posso darti credito fuori dal programma?"

E, infine, ha ribadito che, contrariamente a un'altra corteggiatrice, Serena, che avrebbe cercato Alessio per conoscerlo fuori dal programma, Genny Casu non ha intenzione di riprovarci con l'ex tronista: "Non gli avrei mai dato altre possibilità, per me ha perso ogni credibilità".

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli sulla sua eliminazione dal programma: "Ho sbagliato ma..."

Ospite di Casa Lollo, anche Alessio Pecorelli ha voluto dire la sua sulla sua espulsione da Uomini e Donne: al tronista romano, infatti, l'addio delle corteggiatrici è costato caro e Maria De Filippi l'ha invitato ad abbandonare lo studio. L'ex tronista ha deciso di spiegare come sono andate le cose e ha voluto smentire di avere delle frequentazioni al di fuori del programma.

A Pugnaloni, infatti, ha dichiarato che la ragazza della foto è un'amica e che "nelle foto non si vede nulla di compromettente". Alessio ha rivelato che, nonostante le segnalazioni, lui non aveva riaccompagnato alla macchina la ragazza della foto, ma che era con degli amici. L'ex tronista ha fatto un mea culpa, anche se poco convincente, dichiarando che sapeva di aver sbagliato, ma che veniva da un periodo difficile e che aveva bisogno di svagarsi:

"E' stato un anno difficile per me e questa era l'unica occasione per rilassarmi. Non avrei dovuto farlo, mi assumo la piena responsabilità"

Sulle sue corteggiatrici, Alessio ha dichiarato che Serena l'ha cercato dopo le registrazioni e che questo gesto l'ha resa incoerente ai suoi occhi. Su Genny Casu ha poi ammesso: "Avevo iniziato un bel percorso, ma i suoi atteggiamenti di gelosia non aiutavano".

