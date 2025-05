Uomini e Donne, Gemma Galgani si prepara ad una nuova estate da Single

News VIP

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne da single anche questo anno. La dama torinese si prepara a trascorrere l'estate da sola.

Si prospetta un’altra estate da single per Gemma Galgani. La dama torinese ci ha provato con tutte le sue forze anche questo anno ma lascia Uomini e Donne con un pugno di mosche in mano.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non trova l’amore

Sono oltre dieci anni che Gemma Galgani siede nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne e sono oltre dieci anni che la dama torinese riceve solo delusioni d’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Grazie al suo carattere romantico, alle batoste ricevute e alle discussioni furiose con Tina Cipollari, Gemma è diventata una protagonista sempre più centrale nel programma di Canale 5 ma sembra che ora anche Maria si sia stanca di lei, al punto che la sua presenza è in forse il prossimo anno. Nelle ultime puntate in onda, Gemma ha portato avanti la sua conoscenza con Arcangelo, iniziata nel migliore dei modi ma, come sempre, fin troppo romanzata nella sua testa al punto che la dama è rimasta molto delusa quando il cavaliere le ha preferito altre donne.

Arcangelo, infatti, ha ammesso di provare una profonda attrazione per Marina, con la quale ci saranno effusioni, per poi virare su Cinzia nel corso delle ultime puntate prima della fine del programma per la pausa estiva. Stando alle Anticipazioni, Gemma si prenderà la sua rivincita contro Arcangelo, attaccandolo in camerino insieme a Marina, con la quale formerà un’alleanza inaspettata, tanto da sfilare con lei durante l’ultima passerella della stagione. Nonostante tutto, quel che è chiaro, è che Gemma non ha trovato l’amore.

Uomini e Donne, estate da single per Gemma Galgani

Non possiamo certo dire che Gemma Galgani non provi a trovare l’amore della sua vita, ma possiamo certo affermare che lo fa nel modo più sbagliato possibile. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, tende a lasciarsi andare immediatamente al cavaliere ce sta frequentando, cercando l’approccio fisico per sentirsi desiderata e finisce sempre per essere scaricata malamente. Vero è che, spesso e volentieri, gli uomini che si avvicinano a Gemma lo fanno in virtù della sua popolarità televisiva e non per reale interesse.

Così, dopo questa ultima delude stagione, Gemma si prepara ad una nuova estate da single. Ma come la passerà? È probabile che la dama torinese trascorra del tempo con la sua migliore amica Ida Platano, con la quale spesso e volentieri parte per qualche viaggio breve, ma non è escluso che a settembre Gemma torni nel dating show di Maria De Filippi con una novità, magari l’uomo della sua vita la sta aspettando su una spiaggia assolata con un drink in mano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.