Uomini e Donne Anticipazioni ultima registrazione: Gemma si vendica, Francesca cede a Giovanni

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate dell'ultima registrazione di Uomini e Donne di questo anno. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del trono over del dating show di Canale 5.

La stagione di Uomini e Donne volge al termine con l’ultima puntata del dating show di Canale 5, la cui messa in onda è prevista per il 30 maggio 2025. Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta ma mancano ancora gli ultimi aggiornamenti sui protagonisti del trono over del programma di Maria De Filippi. Poche ore fa si sono tenute le ultime registrazioni ed ecco le Anticipazioni dettagliate.

Uomini e Donne Anticipazioni ultime registrazioni!

Come di consueto, Uomini e Donne si ferma per la stagione estiva e l’ultima puntata di questa stagione del dating show di Maria De Filippo andrà in onda il 30 maggio 2025 su Canale 5. Ma cosa accadrà nelle ultime puntate? Grande attesa per la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri che ha concluso il suo percorso da tronista con Cristina Ferrara, nonostante tutti fossero certi che la sua scelta sarebbe ricaduta su Nadia Di Diodato. Nel frattempo, poche ore fa, si sono tenute le ultime registrazioni di Uomini e Donne, dunque scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Si parla del trono over, dal momento che il tronista ha lasciato felicemente lo studio con la bella corteggiatrice salernitana, con una alleanza imprevista. Gemma Galgani e Marina, entrambe deluse dal comportamento di Arcangelo, si sono coalizzate contro il cavaliere. Grazie ad un filmato scopriamo che, dopo la puntata, Gemma e Marina lo hanno raggiunto in camerino per attaccarlo duramente, ma Arcangelo non si è scomposto, per poi decidere di concludere l’ultima sfilata della stagione insieme.

Al centro dello studio si uniscono anche Antonio e Cinzia, che ha ricevuto un ultimatum dal cavaliere il quale vuole uscire con lei dal programma e vorrebbe, principalmente, che lei non sentisse più Arcangelo. Quando quest’ultimo ha dovuto lasciare la registrazione improvvisamente per motivi personali, Cinzia si è disperata e lo ha voluto salutare a tutti i costi. Inutile dire che la dama è stata attaccata da tutti i presenti, in particolare da Tina Cipollari che non vede di buon occhio la sua sceneggiata.

Uomini e Donne, scopri le Anticipazioni dell’ultima registrazione: VIDEO

Ultime registrazioni della stagione: Uomini e Donne, Anticipazioni ultime registrazioni.

Uomini e Donne, Francesca e Giovanni: la conoscenza continua

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di questo anno, dopo la vendetta di Gemma che ha braccato Arcangelo per poi rimanerci malissimo, torna una discussa coppia del trono over ovvero quella formata da Giuseppe e Rosanna. Dopo aver visto un video che mostra cosa è successo dopo il loro addio al programma di Maria De Filippi, Rosanna decide di leggere pubblicamente una dolce lettera a Giuseppe nella quale gli confessa di essersi innamorata di lui. Gianni Sperti poi ricorda a Giuseppe che hanno una gara in sospeso e quindi eccoli di nuovo a sfidarsi a centro studio per l’ultima volta.

Tocca poi a Giovanni Siciliano, Alessio Pilli Stella, Francesca Cruciani e Annamaria. Nonostante tutte le polemiche, Francesca accetta l’esclusiva di Giovanni dopo essere uscita a cena con lui, scatenando l’ira di Alessio che l’accusa di essere incoerente. Giovanni e Francesca, tuttavia, non sono usciti ufficialmente insieme dal programma bensì hanno deciso di frequentarsi durante l’estate per decidere insieme se continuare o meno questo rapporto. Dopo un video che mostra tutti i cagnolini adottati questo anno, Tina Cipollari ha salutato il pubblico omaggiando tutti gli addetti ai lavori e salutando così il pubblico di Uomini e Donne fino a settembre 2025, quando il dating show tornerà in onda su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.