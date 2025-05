Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia? ''Maria stanca dei suoi teatrini''

News VIP

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne? Si mormora che la dama torinese non sia più nelle grazie di Maria De Filippi.

Si sta per concludere la stagione televisiva di Uomini e Donne e, anche questo anno, Gemma Galgani non ha trovato l’amore. Sembra, tuttavia, che Maria De Filippi si sia stancata della dama torinese e dei suoi drammi, e che per questo motivo Gemma potrebbe non essere presente nel cast del trono over del prossimo anno.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia?

Sono oltre dieci anni che Gemma Galgani è tra le grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne con i suoi amori tormentati. Nel corso delle stagioni del dating show di Maria De Filippi, Gemma ha ottenuto un ruolo sempre più centrale tanto da apparire nella bizzarra edizione durante la pandemia e avere sempre le telecamere puntate addosso, tra esterne di dubbio gusto e momenti trash al famoso Castello delle scelte. Gemma è uscita anche diverse volte dal programma, certa di aver trovato l’amore, e poi sempre puntualmente smentita anche quando addirittura pensava al matrimonio. Sicuramente uno degli amori più noti della Galgani è quello per Giorgio Manetti, il “gabbiano” che ha conquistato il suo cuore e che l’ha poi infranto quel settembre con la lettera d’amore, letta a cuore aperto in prima serata su Canale 5, che non l’ha fatto ritornare sui propri passi mettendo per sempre fine alla love story.

Anche più recentemente, Gemma sta vivendo diverse batoste con i cavaliere che sono scesi a corteggiarla e nelle puntate che precedono la chiusura della stagione la situazione non migliora. Gemma, infatti, è molto coinvolta da Arcangelo che si dice interessato a conoscerla ma propone poi cene e aperitivi ad altre dame appena ne ha l’occasione. Grazie alle anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne sappiamo che Gemma si è vendicata di Arcangelo insieme a Marina, formando un’alleanza improvvisata e imprevista. Dunque, anche questa edizione vedrà Gemma sconsolata e con il cuore infranto, pur se vendicativa, e soprattutto senza un uomo al suo fianco. Ma tornerà a settembre 2025? La risposta non è così scontata come credete.

Uomini e Donne: Gemma Galgani indispettisce Maria De Filippi

È chiaro che l’idea di amore di Gemma Galgani sia surreale e questo non è in discussione, visto che le sue relazione durano sempre il tempo di un caffè. C’è da dire che, essendo ormai un vero e proprio personaggio televisivo e lo dimostra ad esempio l’ospitata a Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin, molti uomini si avvicinano a lei solo per qualche minuto di notorietà, per stare davanti le telecamere e magari strappare qualche like sui social. Certo, ormai Gemma dovrebbe anche saper distinguere immediatamente chi è interessata a lei e chi al suo personaggio, e così secondo Nuovo Tv l’atteggiamento della dama avrebbe stufato anche Maria De Filippi.

"Dopo 15 anni, Gemma addio a Uomini e donne? Anche Maria è stanca dei suoi teatrini”.

Insomma, stando alla rivista di Signoretti, Gemma avrebbe iniziato ad indisporre Maria De Filippi con il suo modo fanciullesco di porsi sempre al centro dello studio, tanto da far pensare alla presentatrice di non richiamarla per il cast del trono over di Uomini e Donne. Sicuramente non ci mancherebbero le sue lacrime al certo dello studio, però ci mancherebbero le sue sfilate perché le va dato atto che sono epiche.

