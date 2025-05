Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: come procede la love story?

News VIP

Francesca Cruciani ha deciso di dare una seconda occasione a Giovanni Siciliano ma come procede la love story, dopo la fine di Uomini e Donne? Ecco i dettagli.

Giovanni Siciliano ha deciso di mettersi in gioco e si è ripresentato nello studio di Uomini e Donne, dopo essere stato allontanato a causa di una segnalazione, per chiedere a Francesca Cruciani di dargli una seconda occasione. Ma come procede la love story lontano dai riflettori del dating show di Canale 5? Ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia del trono over.

Uomini e Donne, Giovanni conquista Francesca

Tra i grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne di questa stagione c’è senza dubbio Giovanni Siciliano. Il cavaliere partenopeo si è gettato a capofitto in diverse conoscenze, spendendo parole d’amore in studio sempre sul punto di trovare la donna della sua vita, per poi trovare qualche scusa per tirarsi indietro. Da Margherita Aiello a Luana, Giovanni ha deluso molto le dame che a frequentato, fino al momento in cui si è messo in trappola con le sue stesse mani, tornando a contattare Francesca Cruciani con parole bellissime e promesse d’amore, proprio mentre usciva ancora con Luana e le prometteva grandi cose. Francesca, che per Siciliano ha sempre avuto un forte debole e tanti sentimenti, non è rimasta a guardare e si è vendicata tirandogli una scarpa addosso per poi interrompere ogni contatto, certa che lui l’avrebbe nuovamente delusa.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, tuttavia, Giovanni ha deciso di tornare in studio per riprovarci. Maria De Filippi ha spiegato che il cavaliere è stato allontanato dopo le segnalazioni che l’hanno visto in compagnia di una donna esterna al programma e dopo che lui ha ammesso che si trattava di una donna con la quale ha avuto una frequentazione. Ovviamente una cosa non ammessa dato che bisogna conoscere e frequentare solo chi è in studio. Giovanni si è ripreso Francesca, facendola cedere con parole molto sentite e un bellissimo mazzo di fiori, segno di una promessa di cambiamento. Ma come procede tra loro dopo la fine di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Giovanni ha mantenuto la promessa?

Certo di provare per Francesca Cruciani dei sentimenti reali e di volerle provare di poter cambiare per lei, Giovanni Siciliano ha deciso di tornare a Uomini e Donne e farle una confessione emozionante e romantica. Francesca, non potendo nascondere di aver sempre nutrito per il cavaliere dei forti sentimenti, ha deciso di concedergli una nuova occasione. Francesca e Giovanni non sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi come coppia, ma hanno entrambi espresso la volontà di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. Come procede, dunque, questa love story? Dopo gli avvistamenti a casa di Giovanni, che avrebbe presentato alla dama anche i suoi figli, arriva una nuova segnalazione da parte di Lorenzo Pugnaloni.

"Ad oggi stanno insieme. Non usciranno dal programma insieme, ma si stanno frequentando. L'altro giorno erano a Fregene, lei molto coinvolta. Erano molto vicini. Hanno passato dei giorni insieme”.

Insomma, la love story continua a gonfie vele e sembra che entrambi siano molto coinvolti da questo rapporto, in particolare Francesca la quale non ha mai nascosto di essere rimasta molto colpita da Giovanni. Chissà se la relazione crescerà o se li ritroveremo a settembre a Uomini e Donne pronti a litigare.

