Uomini e Donne, e se tornasse Riccardo Guarnieri? Ecco perché il cavaliere pugliese potrebbe ripensarci

News VIP

Riccardo Guarnieri potrebbe tornare nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Ecco perché.

Mancano diversi mesi al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 eppure il pubblico del dating show di Maria De Filippi non vede l’ora di poter tornare sul divano, seguendo le dinamiche dei protagonisti del trono over e del trono classico. E se tornasse anche Riccardo Guarnieri? Ecco perché il cavaliere pugliese potrebbe averci ripensato.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna?

La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ma i protagonisti del trono classico e del trono over continuano a far parlare, anche lontano dalle telecamere del dating show di Canale 5. Mancano diversi mesi alla messa in onda della nuova stagione, eppure il pubblico affezionato vuole già sapere le prime Anticipazioni e segue con passione le ipotesi che vengono diffuse sul web. Nelle ultime ore occhi puntati su Armando Incarnato, che si è fidanzato e ha ufficializzato la nuova relazione con una romantica foto nelle sue Ig Stories. Cresce poi l’attenzione verso un volto noto del programma che manca ormai da tanti anni, da quando ha chiuso definitivamente la sua relazione tormentata a dir poco con Ida Platano, ha preso un bello schiaffo in pieno volto da Roberta Di Padua e ha spezzato il cuore di Gloria Nicoletti. Esatto, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri.

Il percorso del cavaliere pugliese nel programma di Maria De Filippi è stato caratterizzato senza dubbio dal suo rapporto con Ida, tra momenti di amore puro al suono di “Fai rumore” di Diodato, alternati a discussioni furiose con lei in lacrime pronta a recriminare tutte le colpe dell’uomo che l’ha spezzata dall’interno. Riccardo si è sempre difeso, cercando la colpa nel mezzo, ma è chiaro che fosse ancora molto legato alla sua ex fidanzata, dal momento che tutte le sue love story non decollavano ed era sempre pronto a commentare negativamente quelle della Platano. Come dicevamo, sono diversi anni che Riccardo è scomparso da Uomini e Donne ma questo potrebbe essere l’anno giusto per tornare.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci ripensa?

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di Riccardo Guarnieri grazie ad un video di Ida Platano che sembrava proprio essere una dedica, neppure troppo implicita, al suo ex compagno. Il protagonista di Uomini e Donne si tiene lontano dal mondo dello spettacolo ma anche dai social, dato che la sua pagina Instagram non è quasi mai più stata aggiornata. Riccardo, insomma, ha scelto di tornare lontano dai riflettori per pensare bene a quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni, soprattutto a causa del rapporto con la dama bresciana che ha lasciato anche in lui segni indelebili.

Certo non sono mancati avvistamenti di Riccardo insieme ad altre donne, ma non è mai stata ufficializzata una relazione. Dunque, alla luce di questo e delle ultime frecciatine social della sua ex, non è escluso che la redazione di Uomini e Donne stia preparando una sorpresa eclatante a settembre 2025, con il grande ritorno di Riccardo nel parterre del trono over. A voi piacerebbe questa ipotesi?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.