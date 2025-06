Uomini e Donne, Ida Platano dedica un video a Riccardo Guarnieri? Ecco cosa è successo

News VIP

Ida Platano ma che combini? L’ex protagonista di Uomini e Donne torna al centro delle polemiche per un video pubblicato nelle sue Ig Stories. C’è un chiaro riferimento a Riccardo Guarnieri, ecco perché.

Uomini e Donne, Ida Platano nostalgica?

Sebbene si tenga lontana dallo studio di Uomini e Donne, dove non sembra intenzionata a tornare neppure nella prossima stagione televisiva su Canale 5, Ida Platano è ancora un volto molto amato dagli spettatori del dating show di Maria De Filippi. Recentemente, Ida ha ammesso di aver ricevuto due video da Mario Cusitore, ma non pensa più al cavaliere partenopeo, avendo dato la possibilità ad un nuovo rapporto di nascere per poi chiudere dopo un mese di frequentazione e prendere la decisione di dedicarsi, almeno per il momento, totalmente al lavoro.

La dama del trono over, tuttavia, è finita al centro delle polemiche poche settimane fa quando ha dato segno di ripensare a Riccardo Guarnieri. La love story con il cavaliere pugliese è stata travagliata, fatta di momenti di grande passione e amore e momenti davvero bui, che hanno portato Ida ad allontanarsi e prendere definitivamente le distanze dal rapporto, rimettendosi in gioco in amore. Sembra, tuttavia, che Ida avverta un po’ la nostalgia di quel grande amore che, nel bene e nel male, l’ha completamente travolta: ecco perché.

Uomini e Donne, Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri?

Dopo aver piazzato un sonoro like ad un video che contiene i momenti più belli e romantici della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, Ida Platano torna sull’argomento anche se indirettamente. La dama bresciana è andata avanti, ha fatto la tronista, prima ha lasciato lo studio con Alessandro Vicinanza, e ora vuole dedicarsi al suo lavoro e non cerca un uomo stabile nella sua vita.

Pochi giorni fa, tuttavia, Ida si è ripresa in un video mentre è in vacanza e ha pubblicato tutto su Instagram, mentre canta “Fai rumore” di Diodato, la canzone che è stata colonna sonora della sua love story con Guarnieri. Nostalgia canaglia? La dama non ha commentato oltre ma, nonostante siano passati anni, c’è da dire che qualcuno ancora spera in un ritorno di fiamma, questa volta definitivo, tra i due ex volti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

