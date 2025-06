Uomini e Donne, Armando Incarnato si è fidanzato: ecco chi è la nuova fiamma

News VIP

Armando Incarnato si è fidanzato? L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne pubblica una foto che non lascia dubbi.

Novità in campo amoroso per Armando Incarnato. L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, lontano dal programma di Maria De Filippi ormai da diversi mesi, e sembra che abbia trovato finalmente una nuova fidanzata. Ecco come ha annunciato la novità ai suoi fan su Instagram.

Uomini e Donne, Armando Incarnato fidanzato

Tra i grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è senza dubbio Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha preso parte a diverse edizioni del dating show di Maria De Filippi, provando a conoscere dame e finendo sempre per concludere le sue relazioni in modo turbolento, tra discussioni e polemiche in studio. Armando non si è mai risparmiato, commentando le dinamiche tra i suoi colleghi, dando consigli ma anche attaccando ferocemente chi credeva poco corretto nei confronti del programma e del pubblico. Per questo motivo molti fan del programma di Canale 5 hanno sempre pensato che Armando mirasse a diventare un volto televisivo, un personaggio con un ruolo centrale a Uomini e Donne, piuttosto che cercare davvero l’amore.

Non sono mancate segnalazioni sul suo conto, tra amori mai dimenticati e scorrettezze, ma lui ha sempre parlato chiaramente mostrando la sua innocenza. Il carattere particolare di Armando lo ha reso un volto di spicco nello show ma anche una persona molto seguita sui social, dove ama pubblicare foto della sua vita quotidiana e video di macchine, moto e cene lussuose nei migliori ristoranti. Del resto Armando non ha mai nascosto di vivere una vita piuttosto agiata, e di volere al suo fianco una donna che possa dedicarsi a lui completamente, senza neppure la barriera del lavoro a separarli. E sembra che finalmente la donna perfetta sia entrata nella sua vita.

Uomini e Donne, la nuova fiamma di Armando Incarnato

Molto attivo su Instagram dove viene seguito da 269mila followers, Armando Incarnato continua ad essere al centro dell’interesse dei fan di Uomini e Donne. Quest’anno, il cavaliere partenopeo ha deciso di assentarsi dallo studio del dating show di Maria De Filippi, partecipando giusto a due o tre puntate a settembre. Armando sta vivendo un momento complesso della sua vita e sui social racconta il dolore dell’allontanamento dall’adorata figlia, che è il suo grande amore. Nelle ultime ore, tuttavia, Armando ha confermato al suo pubblico di aver ritrovato l’amore.

Il partenopeo, infatti, ha pubblicato una Ig Stories che lo ritrae steso su un lettino al mare, mentre si gode il sole e il caldo, con una bellissima donna che è appoggiata a lui in modo molto dolce e intimo. Lei ha un bikini rosa e si nota la sua bellezza, anche se il volto è stato strategicamente coperto dalla mano. Insomma, Incarnato ha confermato di avere una fidanzata ma contemporaneamente non ha voluto ancora rivelarne l’identità, forse anche per proteggerla dalle critiche che lui è ormai abituato a subire. Nel frattempo, si mormora che anche Nadia Di Diodato abbia trovato l'amore.

