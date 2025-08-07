Uomini e Donne, continua il gelo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime mosse social

News VIP

Continua il gelo social tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che alimentano i pettegolezzi sulla rottura. Ecco cosa succede tra la coppia di Uomini e Donne.

Ancora gossip su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. La coppia di Uomini e Donne è in crisi o almeno così riportano indiscrezioni sempre più insistenti, e le ultime mosse social di entrambi sembrano confermare che la situazione tra loro non è tra le più rosee. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina in crisi

Da quando hanno lasciato insieme, mano nella mano, lo studio di Uomini e Donne come coppia ufficiale dopo una scelta emozionante e dopo un percorso costellato da alti e bassi e colpi di scena, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono spesso al centro dei pettegolezzi. Una larga fetta di pubblico, infatti, non crede che la loro storia d’amore sia genuina soprattutto dopo le ultime voci che vorrebbero Gianmarco vicino al Grande Fratello, pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia a tutti i costi per tornare nel mondo del piccolo schermo.

Questa notizia, infatti, ha fatto ipotizzare che Gianmarco stia continuando a far finta di essere innamorato di Cristina solo per assicurarsi una larga fetta di fan nonché una storia d’amore da raccontare all’interno della casa. Un’accusa pesante, che si aggiunge alle ultime segnalazioni che vogliono Gianmarco e Cristina in crisi tanto che lui avrebbe dormito in hotel a Salerno, invece che con la sua fidanzata, per poi non metterle like sui social sotto l’ultima foto pubblicata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La situazione è mutata? Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più distanti

Cosa succede tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? I due protagonisti di Uomini e Donne sono al centro dei pettegolezzi nelle ultime ore a causa di una segnalazione che vuole l’ex tronista a Salerno ma in hotel, lontano dalla sua fidanzata. La situazione, ancora una volta, non è stata chiarita dai diretti interessati che, seppure hanno ragione nel non voler cedere alla replica facile per ogni pettegolezzo sul loro conto, giocano anche sul mistero che aleggia attorno alla loro coppia, spesso data per spacciata per poi riapparire insieme magicamente sui social.

E proprio su Instagram sembrano arrivare ulteriori conferme della maretta tra i due dato che, nelle ultime ore, Cristina ha pubblicato le foto di una colazione che ha condiviso con amici e del suo fidanzato nessuna traccia. Steri, invece, ha pubblicato la sponsorizzazione di un evento che lo vede protagonista in una discoteca in Sicilia. Nel frattempo la presenza di Gianmarco al Grande Fratello sembra essere sempre più assicurata, anche se non è chiaro ancora se si tratta della versione di Simona Ventura o di Alfonso Signorini.

