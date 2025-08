Uomini e Donne, Gianmarco Steri vuole a tutti i costi il posto al Grande Fratello

News VIP

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, sembra interessato al Grande Fratello. Arriva una segnalazione dell’ultima ora.

Gianmarco Steri ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con una scelta emozionante e ora è ufficialmente fidanzato con Cristina Ferrara. Sebbene lui si dica concentrato sulla sua carriera di barbiere, sembra che l’ex tronista romano stia spingendo per entrare a far parte del cast del Grande Fratello.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri vuole tornare in tv

Dopo aver ricevuto un no da Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco Steri è stato nominato nuovo tronista di Uomini e Donne. Il successo del romano è stato clamoroso dato che per lui hanno scritto oltre 8mila ragazze pronte a candidarsi come sue corteggiatrici. Dopo un percorso intenso, talvolta criticato, Gianmarco ha scelto Cristina Ferrare e a breve la coppia festeggerà i loro primi tre mesi insieme. Si mormora, tuttavia, che Cristina e Gianmarco siano vicini alla rottura, avvistati insieme a Salerno ma in crisi dato che invece di dormire insieme, lui preferisce rimanere in hotel.

Non è chiaro cosa stia accadendo tra loro dato che spesso e volentieri i due sono stati sotto la lente di ingrandimento per il loro rapporto, protagonisti di diverse segnalazioni che li volevano insieme per hype più che per sentimenti. Ora arriva una nuova notizia su Gianmarco che potrebbe confermare il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne non sia interessato all’amore come dice, bensì a tornare al più presto sul piccolo schermo grazie al Grande Fratello. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Steri punta al Grande Fratello

Non è la prima volta che si parla della possibilità di vedere Gianmarco Steri nella casa del Grande Fratello. Negli anni, nella casa più spiata d’Italia, si sono avvicendati diversi protagonisti dei programmi di Maria De Filippi, dunque perché non puntare sul tronista più amato degli ultimi anni? Peccato che Mediaset abbia deciso di affidare a Simona Ventura la conduzione del reality show di Canale 5 con una versione totalmente Nip. Secondo Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, questo non avrebbe fermato Gianmarco dal candidarsi insistentemente.

"Ci sarà una versione nip, ma lui sta insistendo per il Grande Fratello e dovrebbe anche aver fatto il provino. Da parte degli autori non c'è minimamente interesse, se lo chiameranno è perché non avranno di meglio”.

Ha confidato il noto blogger che poi ha aggiunto che gli amici di Gianmarco non vedono l’ora di vederlo in televisione, così da tornare anche loro al centro dell’attenzione. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, infatti, Gianmarco ha in qualche modo puntato la luce anche sul suo gruppo di amicizie, in particolare su Enzakkione che è diventato un fenomeno del web. Ma Cristina in tutto ciò? Pugnlaoni conclude con un laconico “vedremo” ma sappiamo che lui non ha mai creduto molto in questa relazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.