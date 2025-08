Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina verso la rottura: ''Lui dorme in hotel''

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara verso la rottura? Nuove voci sui due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Nel trono classico di Uomini e Donne si sono formate solo due coppie questo anno e sono una più chiacchierata dell’altra. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, in particolare, sono dati per spacciati praticamente da quando hanno lasciato insieme lo studio del dating show di Canale 5 e ora arriva una nuova segnalazione che parla di rottura. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco sti stanno lasciando?

Da quando ha lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne dopo un’emozionante scelta, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono protagonisti di numerose segnalazioni. La coppia è spesso, infatti, oggetto di segnalazioni che riguardano l’andamento della loro storia d’amore, messa in dubbio da moltissimi che sono certi che i due stiano ancora insieme solo in attesa della nuova stagione televisiva, per trovare agganci lavorativi e per essere riconosciuti dai fan sui social.

Gianmarco ha parlato di Cristina recentemente, rivelando cosa ha scoperto di lei trascorrendo tanto tempo insieme in vacanza e a Roma, in particolare, dove l’ex corteggiatrice è solita raggiungerlo per fargli compagnia durante il suo lavoro di barbiere. Su Instagram Gianmarco e Cristina condividono i loro momenti insieme, ma occorre dire che non sono molto attivi e spesso appaiono da soli impegnati in altre faccende. Insomma il dubbio persiste, soprattutto dopo le ultime rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni che ha fatto sapere che la coppia è in crisi nera. Ecco l’indizio e il commento che ha portato a questa conclusione.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina verso la rottura

Tra pochi giorni Gianmarco Steri e Cristina Ferrara festeggeranno i loro primi tre mesi insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. Questa coppia è apprezzata da una parte del pubblico ma anche molto chiacchierata dato che ci sono state diverse segnalazioni sul loro conto. Recentemente, Gianmarco e Cristina hanno fatto una bellissima vacanza insieme in Grecia ma anche questa esperienza è stata oggetto di critiche: era necessario portare un fotografo ufficiale per l’occasione? Perché non godersi il momento insieme senza troppi fronzoli? Ma c’è di più Stando alle ultime dichiarazioni di Pugnaloni, la coppia di Uomini e Donne si starebbe avvicinando alla rottura definitiva.

"Lui è a Salerno e sta alloggiando in hotel, è crisi con Cristina? Tra l'altro, nell'ultimo post di Cristina non c'è il like di Gianmarco (ovvio che non ci si basa su quello, però solitamente lei pubblica e lui già lo mette), è tutto così strano”.

Insomma, Cristina e Gianmarco sarebbero insieme a Salerno ma non dormirebbero insieme, dato che lui è in hotel. Il sospetto si amplifica perché l’ex corteggiatrice ha pubblicato su Instagram una foto sul lungomare e manca il like del suo fidanzato. Questa coppia arriverà a settembre? Lo scopriremo insieme.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.