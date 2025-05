Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Cinzia tra Arcangelo e Antonio: spunta una foto sui social che non lascia dubbi

News VIP

Cinzia è stata una delle dame del trono over di questa edizione di Uomini e Donne. Divisa tra Arcangelo e Antonio, chi avrà scelto alla fine? La risposta è in uno scatto pubblicato sui social.

Tra i tanti triangoli amorosi che si sono creati nel trono over di Uomini e Donne il più recente è quello che si è formato tra Cinzia, Arcangelo e Antonio. La dama, infatti, aveva inizialmente accettato di frequentare il primo, di cui si era infatuata Gemma Galgani, da lui respinta. Nell'equazione si era inserito Antonio, ma il cavaliere non sembrava aver apprezzato il comportamento di Cinzia, tirandosi indietro. Alla fine, chi avrà scelto la dama? La risposta arriva da video e foto postate sui social.

Uomini e Donne, nuovo triangolo amoroso tra Cinzia, Antonio e Arcangelo

Nel parterre del trono over, Arcangelo ha attirato l'attenzione di molte dame, tra cui Cinzia. Quest'ultima si è inserita in una complessa situazione che vedeva protagonista il cavaliere e altre due dame, piuttosto agguerrite, Marina e Gemma, diventate poi insospettabili alleate. Alla fine, a spuntarla sembrava essere proprio lei, dato che Arcangelo ha deciso di allontanare Gemma, dicendole chiaro e tondo di non essere innamorato di lei, e ha ricevuto il due di picche da Marina. Così Cinzia ha iniziato una frequentazione con il cavaliere, ma in contemporanea ha intrapreso una conoscenza anche con Antonio.

Quando costui ha compreso che la sua Cinzia non era poi così infatuata di lui, ma aveva una conoscenza anche con Arcangelo, ha tuonato infastidito, provocando la risposta piccata della dama, che reputava la sua reazione esagerata, dato che la loro frequentazione non era poi così avanti da giustificare una scenata di gelosia. Alla fine, Antonio ha preferito risedersi e sembrava che tra lui e Cinzia fosse tutto finito.

Tuttavia, sembra che la loro frequentazione non si sia interrotta con questo gesto del cavaliere. E dato che la trasmissione è terminata oggi, mercoledì 28 maggio, chi avrà scelto la dama tra Arcangelo e Antonio?

Uomini e Donne, ecco chi ha scelto alla fine Cinzia tra Antonio e Arcangelo

La risposta è arrivata da un video postato sui social: Cinzia avrebbe scelto...Antonio! Con il cavaliere evidentemente ha trovato un'affinità e degli interessi comuni. E sembra proprio che i due si siano già prestati a nuove attività insieme. Cosa intendiamo dire? Il video che prova che Cinzia ha scelto Antonio e non Arcangelo è un filmato pubblicato su TikTok da...un'agenzia di viaggio.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso perciò di diventare "travel influencer" e sponsorizzare questa atttività di viaggi, prestandosi come volti "famosi", in quanto sono stati parte del trono over di questa edizione. Su TikTok, nel video, Cinzia e Antonio lasciano intendere che un viaggio insieme è il modo migliore per approfondire la conoscenza: "Un bel modo per conoscersi meglio" appare come didascalia del video.

