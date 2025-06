Uomini e Donne, piccoli problemi di salute per Gemma Galgani che ringrazia i fan: "La vostra vicinanza è preziosa"

News VIP

La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, aveva pubblicato su Instagram una foto che aveva allarmato i suoi follower.

Una semplice foto ha scatenato la preoccupazione dei fan: Gemma Galgani, volto storico e amatissimo di Uomini e Donne, si era mostrata sui social alle prese con una macchinetta per la misurazione della pressione. Un’immagine che non è passata inosservata e che ha fatto scattare subito un’ondata di messaggi e commenti affettuosi da parte di chi la segue da anni con affetto.

Gemma Galgani rassicura i fan dopo la foto con la macchinetta della pressione: “La vostra vicinanza è stata preziosa”

A tranquillizzare tutti ci ha pensato la stessa Gemma, che ha scelto di condividere un messaggio chiaro e rassicurante attraverso una storia su Instagram:

“Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto.”

Parole che confermano ancora una volta quanto Gemma sia legata al suo pubblico, sempre pronto a farle sentire affetto e supporto. Dopo la chiusura della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne – terminata lo scorso 30 maggio con la scelta in prima serata di Gianmarco Steri – Gemma si appresta a vivere l’estate con un po’ di meritato relax. Ma nonostante il periodo di pausa, la sua presenza online resta costante, così come il legame con chi la segue ogni giorno.

Nel suo messaggio, la dama torinese ha voluto anche sottolineare l’importanza della gentilezza ricevuta:

“Sono tanti i messaggi molto belli che porto nel cuore, anche una piccola parola può essere motivo di gioia. La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me.”

Uomini e Donne, Ida Platano "Gemma ci è rimasta male. Ma deve andare avanti e superarla"

L'ex dama ex tronista Ida Platano, in un'intervista al magazine ufficiale, ha rivelato di continuare a seguire con affetto il programma che le ha dato tanto, soprattutto per stare vicina – seppur a distanza – alla sua grande amica Gemma Galgani. A proposito della recente delusione sentimentale di Gemma con Arcangelo, che prima l’ha illusa per poi rivolgere le sue attenzioni a Marina e infine a Cinzia, Ida ha commentato con franchezza. Ha ammesso di parlare spesso con Gemma, anche sgridandola quando serve, ma sempre con affetto e complicità. Secondo Ida, Gemma è rimasta ferita, ma ha la forza per superare tutto, e presto incontrerà qualcuno che saprà davvero amarla come merita.

“Io alla mia amica le cose già le dico quando ci sentiamo. A volte la sgrido. Poi certo, il mio pensiero lo sa, come il so il suo, ma entrambe seguiamo sempre il cuore […] Ci è rimasta male. Ma deve andare avanti e superarla, con la sua tenacia e la sua forza. Di sicuro ci sarà qualcuno che sarà davvero serio con lei, e disposto a darle l’amore che merita […] A me Arcangelo non piaceva per niente”.

