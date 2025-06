Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: "Ci sembra di avere di nuovo 14 anni"

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferraro hanno concesso la prima intervista di coppia al settimane di Uomini e Donne, raccontando le emozioni dei loro primi giorni vissuti insieme.

Lo scorso venerdì sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una delle puntate più attese di Uomini e Donne: la scelta del tronista Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina e i primi momenti vissuti senza telecamere

Dopo un percorso ricco di emozioni, confronti e momenti intensi, Gianmarco ha deciso di concludere la sua esperienza nel programma insieme a Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Un momento molto emozionante, accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dagli opinionisti in studio. Dalle prime immagini condivise sui loro profili social, Gianmarco e Cristina sembrano davvero inseparabili: sorridenti, complici e affiatati, stanno vivendo i primi giorni da coppia lontano dalle telecamere, ma con l’affetto costante dei tanti fan che li hanno sostenuti lungo tutto il percorso televisivo. In un’intervista rilasciata alla rivista ufficiale della trasmissione, i due protagonisti si sono raccontati con sincerità, parlando non solo della loro avventura a Uomini e Donne, ma anche dei progetti che stanno prendendo forma nella loro vita ora che il programma è finito.

Cristina è attualmente a Salerno, impegnata in alcuni progetti lavorativi, Gianmarco è a Roma, ma hanno precisato che la distanza è semplice e "di non separarsi mai".

Gianmarco ha poi parlato di un momento particolarmente emozionante, i primi attimi vissuti senza telecamera.

"Per me è stato un misto tra imbarazzo e stare insieme a lei. Molto diverso rispetto a prima, una sensazione bella con una puntina di disagio... ma un disagio molto bello!"

"lo mi sono sentita come se avessi 14 anni, come le prime volte quando esci con il tuo fidanzatino. Anche perché ci siamo incontrati direttamente in camera! Da un contesto ci siamo trovati catapultati in un altro completamente diverso.Però è stato molto bello e naturale, abbiamo mangiato una pizza in terrazza e abbiamo parlato, parlato e parlato... è stato coinvolgente" ha dichiarato invece l'ex corteggiatrice.

L'ex tronista ha rivelato quale è stato il momento in cui ha capito che fosse davvero interessato Cristina.

"A me all'inizio non piaceva davvero Cristina, sicuramente mi intrigava, ma la vedevo troppo distaccata. Poi quando mi ha letto una sua lettera per sonale... lì mi sono sentito davvero colpito e ho conosciuto il suo valore, ho fatto uno scatto in avanti"

"Io lo sto capendo proprio ora, in questi giorni in cui stiamo sempre insieme. Forse è bello anche così, poter scoprire tutto quello che non era emerso. Prima è stato più un susseguirsi di alti e bassi. Poi Gianmarco è così, anche durante il percorso non mi ha mai dato delle dimostrazioni chiare e io a volte non capivo dove stava andando a parare", ha affermato la giovane campana.

Alla domanda su quale gesto dell’altro trovassero particolarmente attraente, Gianmarco ha risposto che gli piace molto quando Cristina si tocca i capelli, trovandolo un gesto estremamente affascinante. Ha aggiunto che lei ha tante piccole stranezze – stranezze belle, a suo dire – e che è sempre sensuale in tutto ciò che fa. Questa sua particolarità lo incuriosisce e lo spinge a voler capire di più sul perché compia certi gesti.

Cristina, invece, ha raccontato di amare il modo in cui Gianmarco le parla, compreso il suo accento, che trova molto piacevole. Ha aggiunto che le fa piacere vederlo a cena con la sua famiglia, seduto a tavola insieme a tutti: anche in un contesto familiare, le piace guardarlo negli occhi e sentire la sua vicinanza.

Il 29enne romano è stato pieno di corteggiatrici ma nonostante ciò, sembra che sia proprio lui ad essere più geloso: "Pensate che avevamo comprato due cornetti una sera da mangiare dopocena, si è aperto un discorso, si è ingelosito e niente... la mattina dopo stavano ancora là! Non è più riuscito a mangiare. Quando diventa geloso cambia proprio espres-sione, smette di parlare. Anche lui è un ragazzo complesso", ha confessato Cristina.

Gianmarco, infine, ha parlato di Nadia, rivelando di averla vista molto turbata nel momento della scelta.

" L'ho vista molto turbata in quel momento, ma alla fine anche questo faceva parte del percorso. Non l'ho più sentita, ma le auguro il meglio perché abbiamo passato bei momenti insieme"

