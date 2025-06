Uomini e Donne, Gianmarco Steri resta nel programma: ecco con quale ruolo

News VIP

Gianmarco Steri, dopo il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, potrebbe rimanere nel programma: ecco in quale ruolo.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono innamoratissimi dopo la scelta a Uomini e Donne, ma sembra che per il tronista romano la sua collaborazione con il dating show di Maria De Filippi non sia finita qui. Ecco in quale ruolo tornerà nel programma.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Il percorso di Gianmarco Steri come tronista ha tenuto i fan con gli occhi incollati allo schermo del televisore, puntata dopo puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Il tronista romano ha deciso di concludere il suo percorso con Cristina Ferrara, la corteggiatrice che più di tutte l’ha colpito sin dall’inizio. La love story tra loro procede a gonfie vele, nonostante il fatto che molti spettatori si siano dimostrati scettici nei loro confronti, soprattutto in quelli della corteggiatrice che più volte è stata protagonista di segnalazioni scottanti. Cristina e Gianmarco sono molto uniti, come dimostrano anche le foto e video che pubblicano su Instagram, e cercando di passare più tempo possibile insieme nonostante lui sia di Roma e lei di Salerno. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, la coppia di Uomini e Donne avrebbe anche un progetto insieme e non si tratta solo della convivenza.

“Lui e Cristina stanno progettando di aprire un negozio Hair and Beauty che lo venderà lavorare fianco a fianco al centro di Roma”.

Questa notizia ha fatto molto piacere ai fan della coppia, dato che dimostra come Gianmarco e Cristina siano molto coinvolti dalla relazione, e stiano facendo progetti a lungo termine. Ma non è tutto, dal momento che per Steri si potrebbero aprire nuovamente le porte di Uomini e Donne, ecco in quale ruolo.

Uomini e Donne, Gianmarco torna nel programma

È chiaro che Gianmarco Steri, oltre a fare breccia nel cuore di milioni di spettatori italiani che hanno seguito con passione il suo percorso come corteggiatore e poi come tronista, ha lasciato il segno anche in Maria De Filippi e nella redazione di Uomini e Donne. Tutti, infatti, si sono congratulati per la sua gentilezza, per la sua purezza e sincerità e del resto, dopo gli ultimi disastrosi tronisti che hanno preso in giro tutti, Gianmarco si è mostrato un ragazzo davvero corretto. Dal momento che si è creato questo bellissimo rapporto, sembra che per il romano le porte del dating show di Canale 5 si apriranno di nuovo.

“Gianmarco resta a Uomini e Donne, per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma. Il team infatti starebbe valutando l’idea di inserirlo già da settembre”.

Questa l’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram. Insomma, Gianmarco non lascerà Uomini e Donne anche se non sarà più davanti alle telecamere, ma lavorerà come parrucchiere dietro le quinte, incontrando così i protagonisti del trono over e del trono classico del prossimo anno.

