Uomini e Donne, chi è Gianmarco Meo: tutto sul corteggiatore di Francesca Sorrentino

Gianmarco Meo è uno dei corteggiatori che hanno maggiormente colpito la tronista Francesca Sorrentino. Ecco chi è il giovane protagonista del trono classico di Uomini e Donne.

Francesca Sorrentino non ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nello studio di Uomini e Donne, ma sembra finalmente aver ingranato la marcia anche grazie ad alcuni corteggiatori che l’hanno colpita particolarmente. Tra di essi c’è Gianmarco Meo, scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino torna a sorridere

Il percorso di Francesca Sorrentino nello studio di Uomini e Donne è iniziato senza dubbio con qualche incertezza. La giovane è uscita da poco dalla relazione travagliata con Manuel Maura ma si è detta pronta a rimettersi in gioco, per poi trovarsi spiazzata davanti le telecamere nel nuovo ruolo di tronista. Francesca ha voluto parlare a cuore aperto a tutti i corteggiatori e al pubblico, spiegando le sue difficoltà e ha trovato qualcuno che è riuscito a comprendere ciò di cui ha bisogno: leggerezza e divertimento. Il pubblico del dating show di Canale 5 è ancora piuttosto convinto che Francesca non abbia del tutto superato la dolorosa rottura da Manuel, ma molti telespettatori sono pronti a scommettere che questa esperienza televisiva potrebbe aiutarla a sbloccarsi e a trovare qualcuno con cui costruire una storia d’amore.

È indubbio che, a differenza dei suoi colleghi che sono già piuttosto lanciati come ad esempio Michele Longobardi che dispensa baci in esterna neppure fossero caramelle, l’ex volto di Temptation Island parte con una marcia più bassa ma non è detto che taglierà il traguardo dopo tutti loro. Tra i corteggiatori che maggiormente hanno colpito Francesca c’è senza dubbio Gianmarco Meo, conosciamo meglio il giovane dagli occhi di ghiaccio.

Uomini e Donne, chi è Gianmarco Meo? Tutto sul corteggiatore

Quando ha spiegato le sue difficoltà anche ai corteggiatori nello studio di Uomini e Donne, attraverso una lettera sfogo, Francesca Sorrentino ha trovato qualcuno che ha compreso ciò di cui aveva bisogno come nel caso di Gianmarco Meo. Il corteggiatore ha 23 anni, è nato sotto il segno dell’Ariete ed è originario di Roma. Gianmarco lavora come venditore d’automobili e ha avviato un’azienda con la sua famiglia. Avendo compreso che Sorrentino non vuole in alcun modo essere compatita per le sue difficoltà e neppure essere trattata diversamente per questo suo lato del carattere, Meo è stato in grado di organizzare un’esterna piacevole facendosi anche conoscere meglio. E il suo approccio l’ha premiato tanto che, in puntata, la bella tronista ha ammesso di essere colpita e di averlo pensato anche durante la settimana, essendosi trovata con lui particolarmente a proprio agio. Sarà Gianmarco la scelta di Francesca? Il percorso a Uomini e Donne è ancora lungo, ma i presupposti ci sono.

