Temptation Island e poi...e poi, Sarah e Ary smascherano Valerio: accuse e rivelazioni inaspettate (VIDEO)

Accuse e inaspettate rivelazioni durante il primo speciale Temptation Island e poi...e poi. Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e l'ex tentatrice Ary raccontano cosa è realmente successo tra loro questa estate.

Lunedì 15 settembre 2025 su Canale 5 è andato in onda Temptation Island e poi...e poi, il primo dei due speciali dedicati alle coppie della 13esima edizione. Tra i protagonisti indiscussi della serata Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e l'ex tentatrice Ary, che hanno formato uno dei triangoli più discussi della stagione estiva.

Tutta la verità sul triangolo Valerio, Sarah e Ary

Nell'appuntamento di ieri di Temptation Island e poi...e poi, che si è confermato leader della serata con 2 milioni 804 mila telespettatori e il 20.15% di share, è stata mostrata l'evoluzione di tre coppie: Denise Rossi e Marco Raffaelli, Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Sarah e Valerio Ciaffaroni. La prima a incontrare il conduttore Filippo Bisciglia è stata l'ex tentatrice Ary, finita inconsapevolmente al centro di un vero e proprio triangolo amoroso.

Nello speciale, Ary ha infatti dovuto fare i conti con una scoperta dolorosa: dopo l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, Valerio ha intrattenuto un relazione intima e affettiva per diverse settimane, quasi in contemporanea, con entrambe. A rivelarlo è stata Sarah: "Ci siamo visti e abbiamo parlato per ore ininterrottamente. Mi ha chiesto di riprovarci e ha messo in dubbio il percorso nel programma. Ci siamo dati un bacio e poi abbiamo fatto l'amore". Rivelazioni che hanno fatto letteralmente crollare l'ex tentatrice che, con le lacrime agli occhi, ha ammesso di essersi innamorata ma di voler chiudere definitivamente con il romano: "Sentir dire che ha rinnegato quel percorso mi ha ferita [...] credo che lui debba davvero stare da solo".

La scelta di Valerio

Dopo aver salutato Ary (Arianna Mercuri), Filippo Bisciglia ha invitato a entrare Sarah Esposito, che ha ripercorso i giorni passati insieme a Valerio Ciaffaroni dopo l'esperienza a Temptation Island. All'ennesimo video in cui lui mostrava ancora dubbi e perplessità circa i suoi sentimenti, la giovane romana non è riuscita a nascondere la sua rabbia e delusione per il comportamento assunto dal suo ex fidanzato: "Ha fatto delle vacanze allo sfascio. Per lui provo solo tanta rabbia e confusione. Il cuore non dice più nulla, parla solo la mente. Non investirò più in questo rapporto".

A far luce sulla situazione è arrivato finalmente Ciaffaroni. "Prima Ary, poi Sarah, un gran macello" ha dichiarato Bisciglia visibilmente confuso. Messo alle strette dal conduttore, il romano ha ammesso di stare bene con Ary, ma di avere capito di non poter cominciare un’altra relazione se il suo cuore batte ancora per la sua ex Sarah. Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti e cercato di difendersi dalle accuse, Valerio ha rivelato di voler rimanere da solo, almeno per il momento:

Per Sarah provo un sentimento forte, ma sono stanco a livello emotivo. Il sentimento si è indebolito perché sono rimasto deluso. Ho preso la decisione di stare da solo. Quando Sarah è tornata a Roma non ha rispettato il distacco che le avevo chiesto. C'è stata una dura telefonata e da lì non ci siamo sentiti. Cosa provo per Ary? Sono stato bene con lei, abbiamo passato dei giorni insieme, ho cercato di essere sincero con lei. Stando da solo ho capito che devo metabolizzare la fine del rapporto con Sarah. Oggi devo volere bene a me stesso.

