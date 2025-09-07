TGCom24
Uomini e Donne Anticipazioni trono over: Riccardo Guarnieri non torna, speranza per Ida Platano

Irene Sangermano

Riccardo Guarnieri non torna a Uomini e Donne mentre per Ida Platano sembra esserci ancora una speranza. Ecco le Anticipazioni.

La nuova stagione di Uomini e Donne deve ancora debuttare su Canale 5 ma i fan del dating show di Maria De Filippi sono già felici di scoprire le prime Anticipazioni. Nelle ultime ore alcuni telespettatori hanno ammesso di sperare nel ritorno di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ma sembra che non sarà così semplice.

Uomini e Donne, Riccardo non torna

Si apre la nuova stagione di Uomini e Donne con tante conferme e new entry inaspettate. Grazie alle Anticipazioni sulle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi sappiamo chi è tornato nel trono over, come Gemma Galgani che sta frequentando il padre di Claudia Lenti, ma anche il discusso Arcangelo e poi Rosanna Siino, dopo la fine della sua relazione con Giuseppe Molonia, che invece ha lasciato perché ha trovato un nuovo amore lontano dalle telecamere. Torna l’ex tronista Federico Mastrostefano come cavaliere del trono over e si sprecano le polemiche, dato che tutti ricordano quanto fosse particolare il suo carattere.

Nel frattempo occhi puntati su due grandi protagonisti del trono over ovvero Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Già poche settimane dopo la fine delle riprese si è sparsa la voce di un possibile ritorno del cavaliere pugliese nel dating show di Canale 5, così lui ha deciso di negare tutto tornando sui social per ufficializzare la sua storia d’amore. Mentre Riccardo finisce in ospedale e allarma i fan, c’è anche chi ipotizza un ritorno della sua storica ex fidanzata ovvero Ida Platano.

Uomini e Donne, Ida torna a metà anno?

Mentre rimane chiaro che Riccardo Guarnieri non tornerà questo anno a Uomini e Donne dato che è felicemente fidanzato, ci sono ancora dubbio su Ida Platano. Recentemente la dama ha parlato della sua patologia riscontrando pareri contrastanti sui social tra chi l’ha sostenuta, e chi ha vissuto la stessa agonia negli anni, e chi invece l’ha accusata di usare anche questa condizione per far parlare di sé. Secondo Opinionista Social, Ida si prepara a tornare ma non subito, bensì a metà anno.

Lei al momento non ha ancora confermato le ipotesi, e continua la sua vita tra il salone di parrucchieri che gestisce a Brescia, il desiderio di tornare a vivere in Sicilia dove è nata e la ricerca dell’amore, anche se al momento ha confidato che si tratta di un argomento che ha messo decisamente in secondo piano, soprattutto dopo le ultime batoste.

