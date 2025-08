Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri allarma i fan: perché è finito in ospedale

News VIP

Riccardo Guarnieri, ex protagonista di Uomini e Donne, allarma i fan sui social: ecco perché era in ospedale.

Sebbene sia lontano dallo studio di Uomini e Donne da diversi anni, Riccardo Guarnieri continua ad essere molto amato e apprezzato dai fan, che si sono allarmati quando ha fatto sapere di trovarsi in ospedale. Ecco cosa gli è successo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in ospedale

Riccardo Guarnieri è uno dei volti storici del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese ha catalizzato l’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi per anni con la sua tormentata storia d’amore con Ida Platano, con la quale ha preso parte anche a Temptation Island, poi con i flirt con Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, naufragati tra un mare di polemiche. A chiusura della stagione televisiva di Uomini e Donne si è parlato di un possibile ritorno di Riccardo nel parterre del trono over ma lui, avendo letto queste indiscrezioni, ci ha tenuto a smentire immediatamente. Riccardo, infatti, è fidanzato e ha presentato la sua nuova compagna su Instagram con uno scatto che non lascia alcun dubbio. Nessun ritorno in tv dunque, ma neppure la possibilità di vederlo ancora con Ida dato che la loro love story è conclusa per sempre.

Nelle ultime ore, Guarnieri è tornato sui social dove non è esattamente molto presente, per condividere con i suoi fan e ammiratori una foto che ha allarmato immediatamente tutti. Il pugliese, infatti, si è fotografato in ospedale intento a fare delle analisi e così si sono moltiplicati i messaggi preoccupati ma anche quelli di qualche hater, che ha colto al balzo l’occasione di criticarlo, accusandolo di voler far parlare di lui anche in questa situazione. Ecco come ha replicato Guarneri.

Uomini e Donne, problemi di salute per Riccardo Guarnieri

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare molto di Riccardo Guarnieri, affascinante ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, tirato in ballo dal gossip che lo voleva nuovamente tra i volti del programma di Maria De Filippi il prossimo anno. Dopo aver confermato che si terrà lontano dalle telecamere poiché felicemente fidanzato, Guarnieri ha raccontato di essere dovuto andare di corsa in ospedale per un problema di salute.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo. Siete in tantissimi, rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile. Grazie di cuore”.

Ha scritto Riccardo sulla sua pagina Instagram ufficiale, lasciando poi andare anche ad uno sfogo contro gli haters che non hanno perso occasione per scrivere messaggi offensivi anche in un momento così delicato. Cosa ne pensate del suo sfogo?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.