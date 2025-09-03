Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta il padre di Claudia Lenti!

News VIP

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Gemma Galgani è già cotta di Mario. Lui è il padre di Claudia Lenti.

Le nuove Anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontando del nuovo flirt di Gemma Galgani. La dama più chiacchierata del trono over, infatti, si è mostrata già parecchio presa dalla frequentazione con Mario. Ma chi è il cavaliere? Lui è il padre di Claudia Lenti, ex fidanzata di Alessio Pilli Stelle ed ex dama del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani invaghita di Mario

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata in modo piuttosto scoppiettante per Gemma Galgani. Le Anticipazioni delle registrazioni, infatti, ci hanno rivelato che alla corte della dama torinese sono arrivati diversi cavalieri e lei ha messo immediatamente gli occhi su Mario. Il cavaliere si è mostrato molto interessato alla conoscenza di Gemma, ma ha comunque voglia di guardarsi ancora intorno essendo appena iniziato il suo percorso nel parterre del trono over.

Galgani, invece, non ha perso l’abitudine di partire in quarta ed è già invaghita persa di Mario, al quale si rivolge proprio come una donna innamorata e molto presa. Il cavaliere, tuttavia, ha ribadito la sua posizione tanto che ha ammesso di aver iniziato a conoscere anche un’altra dama che si chiama Magda. Quando Gemma scoprirà che Mario e Magda sono usciti insieme per un aperitivo proprio lo stesso giorno della loro cena, la dama perderà la calma e inizierà ad attaccare ferocemente la rivale. Insomma, nulla di nuovo per quello che riguarda Gemma, neppure questo anno. La curiosità che, invece, sta spopolando nelle ultime ore sul web riguarda l’identità di Mario, padre di una nota ex dama del trono over. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Mario è il padre di Claudia Lenti

Gemma Galgani, dunque, sarà già molto presa da Mario a pochissimi giorni dal debutto delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. La curiosità sulla situazione è che il cavaliere altri non è che il padre di Claudia Lenti. Lei è stata una protagonista del trono over grazie al suo tira e molla con Alessio Pilli Stella, con il quale alla fine ha lasciato lo studio per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Purtroppo il rapporto si è interrotto molto presto e, mentre Alessio è tornato nel parterre del trono over del dating show di Maria De Filippi, lei ha preferito tenersi lontana dalle telecamere. Chissà cosa ne penserà Claudia delle possibilità di imparentarsi con Gemma! Nel frattempo, confermata la presenza di Alessio che ha iniziato a conoscere una dama e poi se l’è presa con Rosanna Siino, tirando in ballo Giuseppe Molonia e la loro relazione.

