Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giorgio Manetti: ''Tornerei in Tv come presentatore. Gemma Galgani? Caso particolare''

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, si racconta in esclusiva in una intervista a noi di Comingsoon.it, tra nuovi progetti, ambizioni televisive e commenti sul dating show di Maria De Filippi.

Classe 1956, nato a Campi Bisanzio sotto il segno del Toro, Giorgio Manetti è un volto amatissimo e iconico di Uomini e Donne. La sua love story con Gemma Galgani ha segnato una pagina importante del dating show di Maria De Filippi, oseremo dire anche una pagina importante della televisione italiana con la famosa lettera letta in prima serata su Canale 5.

Nel maggio 2018, Giorgio lascia lo studio di Uomini e Donne - sebbene sia sempre una delle personalità più tirate in ballo quando si parla di Gemma che ancora è un volto di punta del trono over - e inizia a lavorare ad alcuni programmi della tv regionale toscana, arrivando a curare anche una rubrica di consigli sentimentali per il settimanale Mio. Manetti non si ferma mai e, mentre naufraga la sua storia d’amore con Caterina, si rimbocca le maniche ed è protagonista del cortometraggio “A Killer for a Friend” che, nel 2021, lo porta direttamente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Intervistato in esclusiva da noi di Comingsoon.it, Manetti ci racconta della sua vita, dei suoi progetti futuri lasciandoci in sospesi con un piccolo spoiler, poi torna a commentare Uomini e Donne con sguardo severo, ammettendo che tornerebbe in televisione come conduttore ma non come protagonista del programma. Intervistiamo Giorgio appena tornato a casa dopo le sue vacanze in Puglia una regione che, ci tiene a sottolineare, visita sempre con grande piacere. A quali nuovi progetti sta lavorando il famoso Gabbiano di Uomini e Donne?

“Al momento sto preparando il terreno per una nuova iniziativa lavorativa che inizierà a fine settembre, ma è un pò presto per i dettagli....Ci aggiorneremo in seguito”.

Qualche mese fa si è parlato di un tuo possibile ritorno a Uomini e Donne, dunque possiamo escludere in via definitiva di rivederti nel programma?

"Tornare a Uomini e Donne? Ritengo la cosa piuttosto improbabile: a volte guardo la trasmissione e sinceramente credo che all'interno dello show siano cambiate le dinamiche, o perlomeno non vedo più quel tipo di atmosfera che c'era durante gli anni della mia partecipazione. Adesso, il titolo più appropriato per quella trasmissione dovrebbe essere "Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!”".

Invece, cosa diresti ad Alfonso Signorini se ti contattasse per il Grande Fratello Super Vip? Del resto il tuo pubblico avrebbe piacere di rivederti in tv, e dai social è più che chiaro.

“Ricordo che fui contattato dalla produzione del GF Vip nel 2020: incontrai Alfonso Signorini a Roma, presso la casa del GF: Alfonso fu estremamente gentile con me, ma con la stessa gentilezza rifiutai di partecipare. Non me la sentivo di passare alcuni mesi in quella casa a contatto con personaggi più o meno “TeleVips”… Ma ringraziai comunque per la considerazione. Non credo che avrei resistito molto all'interno della casa!! Per quanto riguarda le persone che mi seguono: beh, devo dire che dopo tutti questi anni (ho lasciato Uomini e Donne a maggio 2018) ricevo tuttora tantissime dimostrazioni di affetto, sia sui social ma soprattutto in giro per l'Italia: suppongo di aver lasciato un'ottima immagine di me stesso, in TV! Vengo spesso invitato a diversi eventi in varie regioni, soprattutto al Sud ed è sempre un enorme piacere incontrare persone che ti stringono la mano con affetto... Se tornerei in TV? Certamente, lo farei se mi fosse proposta la conduzione di un format tipo "Stranamore", dove starei a contatto con gente comune, senza fenomeni o pseudo personaggi televisivi".

Dunque, è chiaro che i gossip sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne erano infondati, un dispiacere per i fan del dating show di Maria De Filippi che si aspettano questo colpo di scena da parte del Gabbiano da anni. Mentre spera di tornare presto in tv come conduttore di un programma che, ci tiene a sottolineare, deve essere incentrato su persone comuni, Giorgio commenta anche le nuove vicende legate a Gemma Galgani, la storica ex alla quale è stato legato dal 2015 al 2016, e Tina Cipollari.

Hai seguito questa nuova edizione di Uomini e Donne? Un commento su Gemma Galgani e la reazione avuta con Angelo, ma anche sul trono di Tina Cipollari.

"Sì, appena posso vedo la nuova versione di Uomini e Donne anche se, come ho già detto, è lontana anni luce da quella che era circa 10 anni fa. Gemma Galgani? Un caso particolare, direi, dato che sono ben 16 anni che Gemma partecipa in quel programma, dicendo di cercare l'amore...le auguro buona fortuna! Angelo? Non ho idea di chi sia, sarà uno dei tanti che si sono susseguiti e non sarà sicuramente nemmeno l'ultimo. Anche Tina è lì in quello studio da tempo immemore, con la differenza che per Tina quella è una occupazione lavorativa a tempo pieno. Non l'ho più sentita…. Sinceramente non sento la mancanza di nessuno, perlomeno delle persone che ho conosciuto all'interno dello studio durante la mia partecipazione. C'è però una persona in particolare, che ho avuto l'onore ed il piacere di incontrare in un paio di occasioni all'interno del suo show: si tratta di Maurizio Costanzo, a mio parere un uomo eccezionale al quale tanti personaggi odierni devono tanto. Lui era l'essenza della tv italiana, quella di una volta. Mi sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa"

Come passerai la tua estate? C’è una donna speciale nella tua vita?

"Non ho ancora idea di come passare l'estate, dove e soprattutto con chi: come si dice qui da noi in Toscana, “Ogni giorno parte un treno”. Tornerò sicuramente al Sud, in visita ad amici e precisamente a Salerno ma anche in Puglia, una bellissima regione. No, al momento non c'è una persona in particolare che sia entrata nel mio cuore: direi che per me è piuttosto difficile, come penso lo sia per tante persone. Alla mia età si cercano più che altro certi valori, in una donna, come per esempio classe, educazione, sensibilità e simpatia, al di là ovviamente di ciò che possa essere l'aspetto fisico. Quindi: “Come on, my door is open… But not for everyone!” (Fatevi avanti, la mia porta è aperta ma non per tutti)".

