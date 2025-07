Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri presente la fidanzata su Instagram: per lui nessun ritorno su Canale 5

News VIP

Riccardo Guarnieri non sarà tra i cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Eccolo, infatti, con la sua fidanzata presentata sui social con un selfie.

Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con la fidanzata. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha confermato settimane fa di avere una relazione, e ora finalmente presenta la sua compagna sui social con un selfie carico d’amore. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è fidanzato

In prossimità dell’inizio della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne si sono fatte numerose ipotesi sul ritorno di alcuni grandi protagonisti del trono over degli anni passati, compreso Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese ha catalizzato l’attenzione con la sua love story con Ida Platano, provando poi a conoscere Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti senza successo, e lasciando il programma di Maria De Filippi senza aver trovato l’amore. Riccardo non è mai stata una persona particolarmente social e questo si può facilmente evincere dal suo profilo personale su Instagram.

Quando, tuttavia, si è diffuso il pettegolezzo di un suo papabile ritorno nel dating show di Canale 5, Riccardo ha deciso di mettere le cose in chiaro e ha confermato di essere fidanzato, pubblicando la foto della sua mano intrecciata a quella di una misteriosa ragazza. Ma chi è lei? Guarnieri ha atteso che le acque si calmassero e ha deciso di svelare l’identità della nuova compagna, una donna affascinante originaria come lui di Taranto, che ha stregato il suo cuore. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, chi è la nuova fidanzata di Riccardo

Tutti coloro che ancora sperano nel ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si devono arrendere. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno catalizzato a lungo l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi con i loro tira e molla, e recentemente Ida ha dato modo di pensare che stesse avvertendo una certa nostalgia di quei momenti, cantando emozionata la canzone che condivideva con Riccardo ovvero “Fai Rumore” di Diodato.

In realtà, il cavaliere pugliese si è fidanzato e sembra essere anche molto felice al fianco della sua nuova compagna, o almeno questo si evince dalla foto che ha pubblicato su Instagram. Ma chi è lei? Gabriella Cofano èoriginaria di Taranto, la stessa città pugliese di Riccardo, ha studiato Economics and Business Administration e lavora come Quality Manager nel settore navale e aeronautico. Insomma, una donna con un curriculum invidiabile oltre che dall’aspetto davvero gradevole, che sembra aver conquistato Guarnieri. Dunque, mentre Ida potrebbe tornare a Uomini e Donne essendo single, sicuramente non vedremo Riccardo nel parterre del trono over.

