Uomini e Donne Anticipazioni: nel cast del trono over tornano Gemma, Arcangelo e Sabrina

Nella nuoca stagione di Uomini e Donne ancora spazio ad alcuni dei volti più amati del trono over dell’ultima edizione, come Sabrina, Gemma e Arcangelo. Ecco le Anticipazioni.

La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ma i fan del dating show di Canale 5 guardando già a settembre, in cerca delle prime Anticipazioni. Ecco quali protagonisti del trono over torneranno in cerca dell’amore.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma torna a settembre

Questa stagione di Uomini e Donne è stata particolarmente positiva per i protagonisti del trono over, certo non tutti. Mentre Giuseppe e Rosanna sono pronti a sposarsi, o almeno è ciò che spera il cavaliere innamoratissimo della dama siciliana, altre coppie hanno già messo fine alla loro conoscenza fuori dal programma, incassando anche la frecciatina social di Giovanni Siciliano, che a sorpresa continua a frequentare Francesca Cruciani nonostante nessuno ci sperasse. Se da una parte abbia avuto tante coppie uscite mano nella mano, dall’altra abbiamo anche tanti volti noti del dating show di Canale 5 che invece non ce l’hanno fatta.

Prima tra tutte è Gemma Galgani, la dama volto del trono over che anno dopo anno colleziona amare delusioni e tante lacrime, e sembra proprio non riuscire a trovare il suo lieto fine nonostante il grande impegno, e il suo innato romanticismo. In questa stagione, Gemma ha preso una cotta stellare per Arcangelo, certa di essere ricambiata dal cavaliere, che invece le ha servito un bel due di picche. Gemma tornerà anche il prossimo anno, almeno stando alle anticipazioni lanciate da Tv Blog, nonostante si mormora che Maria De Filippi sia stanca de suoi teatrini. Del resto, che piaccia o meno, Gemma fa share e non è una protagonista alla quale si può rinunciare. Ma non sarà l’unica a tornare nel parterre del trono over, dato che sembra che anche Arcangelo sarà ricontattato dato il grande interesse che ha suscitato nel pubblico.

Uomini e Donne, chi torna nel trono over?

Oltre a Gemma Galgani e Arcangelo, ci sono anche altri nomi noti del trono over pronti a tornare a Uomini e Donne a settembre. Tra loro spunta quello di Sabrina Zago, l’erede di Gemma con i suoi amori sfortunati, vissuti tutti sin da subito con immensa passione e dedizione. Questa è stata una stagione davvero difficile per Sabrina dato che ha avuto una grande sfortuna con Gabriele, del quale era davvero innamorata, poi ha visto Giuseppe preferirle Rosanna e infine ha chiuso con Guido, che si è detto innamorato di Gloria Nicoletti.

Insomma, una disfatta su tutti i fronti. Sembra che a settembre ritroveremo anche Alessio Pilli Stelle, discusso cavaliere del trono over, che ha chiuso la sua frequentazione con Annamaria nonostante sembrasse andare piuttosto bene, finendo per correre dietro a Francesca Cruciani nella speranza di convincerla a non dare una seconda occasione a Giovanni.

