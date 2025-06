Uomini e Donne, Giuseppe pronto a sposare Rosanna: ''Tra un anno, magari il 17 luglio potremmo sposarci''

News VIP

Giuseppe e Rosanna sono molto innamorati dopo il loro addio a Uomini e Donne, tanto che il cavaliere pensa già al matrimonio.

Dopo un corteggiamento serrato e qualche dubbio da parte della dama, Giuseppe è riuscito a convincere Rosanna dei suoi sentimenti e la coppia ha lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. Ad oggi il cavaliere è pronto alle nozze, ecco cosa ha svelato.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: tutto a gonfie vele

Dal momento in cui Rosanna ha varcato lo studio, Giuseppe ha perso la testa per lei. Il cavaliere di Uomini e Donne ha fatto di tutto per conquistare la dama siciliana, che inizialmente si è mostrata molto restia a concedergli l’esclusiva, ma ha poi compreso la portata dei sentimenti di Giuseppe e alla fine ha capitolato, lasciando con lui lo studio del dating show di Maria De Filippi. Dopo poco, tuttavia, la crisi ha attraversato una crisi di coppia che ha fatto preoccupare tutti i fan, ma Rosanna ha poi ammesso di aver compreso il problema e così la crisi è rientrata. Intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna hanno parlato della loro love story, ammettendo di star ancora progettando una vacanza insieme. Lui, nel frattempo, ha altri progetti ancora più grandi ovvero le nozze.

“Con Rosanna il mio cuore è l’Etna in eruzione. Questa è una cosa più grande di me. Quando lei ha accettato il mio numero di telefono e mi ha chiamato la prima volta, mi è esploso il cuore. Non me l’aspettavo, anche se ci speravo. Anzi ci credevo. Per il primo appuntamento ho cercato dappertutto un orario, le ho portato un fiore in albergo. È stato solo l’inizio: per me i fiori rappresentano la vita, amo regalarli […] Qualunque uomo di questa terra vorrebbe sposare Rosanna, è la donna più bella del mondo! Ma voglio darle il tempo di far maturare questa relazione. Anche se già le ho detto che tra un anno, magari il 17 luglio, potremmo anche sposarci… Scherzo eh, ma non si sa mai”.

Insomma, Giuseppe è pronto al matrimonio con Rosanna ma lei sembra volere ancora tempo, del resto è proprio la parte razione della coppia del trono over. Nel frattempo, ci sono state anche le presentazioni in famiglia e tra le figlie di entrambi, per unire questa nuova famiglia che sta nascendo, senza dubbio un passo molto importante.

Uomini e Donne, Giuseppe commenta il pianto di Sabrina

Giuseppe e Rosanna sono molto innamorati, stanno imparando a conoscersi tra pregi e difetti - come la grande gelosia del cavaliere di Uomini e Donne - e mentre lui pensa già alle nozze, l’intervistatrice chiede al cavaliere cosa pensa del lungo pianto di Sabrina Zago durante la loro scelta in studio. Prima di innamorarsi di Rosanna, infatti, Giuseppe ha frequentato Sabrina ma non è andata come previsto dalla dama, che non ha mai nascosto la sua grande delusione.

“Non penso piangesse per me, magari era una sensazione generale. In un anno ha incontrato quelli che chiama le tre G: Giuseppe, Gabriele e Guido, e non è andata bene con nessuno dei tre. Probabilmente ha avuto un momento di sconforto… Anche perché di Gabriele era proprio innamorata, molto più che di me. Credo abbia avuto un attimo di tristezza perché non riesco a trovare un compagno con cui uscire, ma sicuramente lo troverà”.

Nel frattempo, dopo aver parlato della possibilità di entrare nel cast di Temptation Island, Giuseppe ha lanciato una frecciatina ironica a Tina Cipollari. Tra loro ci sono stati diversi scontri, ma recentemente l’opinionista ha cambiato idea su di lui, dandogli anche un voto altissimo durante la sfida di ballo con Gianni Sperti.

