Uomini e Donne Anticipazioni: lite furiosa tra Tina Cipollari e una dama, una corteggiatrice di Michele abbandona!

Ieri, martedì 29 ottobre 2024, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è successo nella registrazione!

Ieri, martedì 29 ottobre 2024, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi non sono mancati i colpi di scena, tra litigi e addii da parte di corteggiatrici infuriate. Vediamo insieme nel dettaglio cosa ci rivelano le nuove Anticipazioni!

Uomini e Donne Anticipazioni: lite tra Tina Cipollari e una dama del trono over

Come svelano le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, la registrazione della puntata di Uomini e Donne di ieri, martedì 29 ottobre 2024, non ha mancato di riservare diverse sorprese e momenti di puro trash! Tra questi una lite molto accesa tra Tina Cipollari e una dama del trono over. Ma, partiamo con ordine: al centro studio si sono seduti Vincenzo e Ilaria. Con quest'ultima, che aveva intrapreso una frequentazione con Juri e poi con Gabriele, Tina e Gianni Sperti avevano già avuto diversi scambi di frecciatine, perché non approvavano l'atteggiamento della dama.

A quanto pare, nel corso della registrazione di ieri, Tina ha suggerito alla coppia formata da Vincenzo e Ilaria di lasciare il programma, visto che si frequentavano da un po'. Tuttavia, il cavaliere e la dama hanno ritenuto di non essere ancora pronti a quel passo e da lì è nata una lunga discussione con Tina.

Barbara De Santi, dopo aver messo a fuoco e fiamme lo studio nella precedente registrazione, è tornata nella trasmissione e ha accettato di conoscere un nuovo corteggiatore, Orazio, sceso per lei. Gemma Galgani continua la sua conoscenza con Fabio, il simpatico cavaliere italo-canadese che la sta conquistando a colpi di ballo, ma Fabio si è detto infastidito dall'eccessiva gelosia che la dama sta avendo nei suoi confronti.

Uomini e Donne Anticipazioni: l'addio di una corteggiatrice del trono classico

Anche il trono classico ha riservato diverse sorprese: Martina De Ioannon ha deciso di andare a riprendere Ciro Solineo, che aveva abbandonato lo studio nella precedente registrazione. Michele Longobardi, dopo aver eliminato Veronica, ha deciso di chiederle di uscire in esterna, ma all'ultimo ha preferito uscire con Amal, scatenando così la furia della corteggiatrice.

Sentendosi umiliata, infatti, Veronica ha deciso di lasciare lo studio, dopo aver saputo dell'esterna di Michele e Amal. Infuriata per la situazione la corteggiatrice ha preso la sua decisione e ha detto addio al tronista.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalle Anticipazioni, sembra che Michele abbia deciso di non accettare la sua scelta e l'abbia rincorsa per convincerla a ritornare in studio. Il tronista, infatti, l'aveva richiamata perché si era reso conto di volerla continuare a conoscere e lasciarla andare così non avrebbe avuto senso.

