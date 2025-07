Uomini e Donne, Ida Platano pronta ad un cambiamento drastico: l’annuncio su Instagram

News VIP

Ida Platano è pronta ad una grande svolta nella sua vita. L’ex protagonista di Uomini e Donne fa un annuncio su Instagram.

Sebbene sarà davvero improbabile rivederla nello studio di Uomini e Donne a settembre 2025, Ida Platano è ancora uno dei volti più amati della storia del dating show di Canale 5. La dama bresciana ha annunciato proprio su Instagram, dove è seguita da moltissimi followers, di star meditando su una svolta importante per la sua vita.

Uomini e Donne, Ida Platano fa un annuncio

Ida Platano è stata uno dei volti più amati nello studio di Uomini e Donne, tenendo banco con la sua love story con Riccardo Guarnieri che ha lasciato i fan pieni di curiosità per lunghi anni, tra ritorni di fiamma e conferme di rotture. Ida è diventata anche tronista di Uomini e Donne ma il suo percorso è naufragato senza una scelta, quando Mario Cusitore che le aveva rubato il cuore è stato smascherato da una segnalazione talmente lampante da non poter essere ignorata. Mario ha cercato Ida anche fuori dal programma, andando anche a trovarla nel suo negozio a Brescia, ma lei non ha giustamente voluto sapere e ha ignorato anche i messaggi successivi che lui ha provato ad inviarle sui social.

Nel frattempo, Platano si è concentrata sul lavoro e sulla sua professione, chiudendo in fretta una conoscenza iniziata a Roma con un uomo che inizialmente l’aveva molto colpita, ma che poi si è rivelato essere troppo diverso da lei e dal suo ideale di compagno di vita. Single e felice di esserlo in questo momento della sua vita, Ida ha ripreso a curare alla perfezione il suo corpo e a mostrarsi sensuale più che mai e per questo ha ricevuto fortissime critiche, alla quali ha risposto in modo assurdo. Poche ore fa, poi, Ida è tornata al centro dei pettegolezzi quando ha fatto un annuncio molto particolare proprio sui social, una svolta che presto potrebbe decidere di far prendere alla sua vita.

Uomini e Donne, svolta improvvisa per Ida Platano?

Nelle ultime ore, Ida Platano è tornata al centro delle indiscrezioni e i fan di Uomini e Donne si sono scatenati quando hanno ascoltato le parole della dama del trono over, che ha racchiuso in un video su Instagram il suo flusso di pensiero. Platano parla di una grande svolta che potrebbe prendere la sua vita dopo essere tornata in Sicilia, la sua casa dato che è siciliana ma vive da tanti anni a Brescia, e ha iniziato a pensare seriamente di voler tornare.

“Tornando sù a casa questo pensiero si è fatto sempre più forte. Adesso: sarà un pensiero del momento? O sarà una cosa che succederà? Non lo so, però mi sono sentita diversa questa volta. Fino ad oggi non mi era mai successo. Per amore sono venuta sù e per amore me ne ritorno giù. Non c’è nessuno nella mia vita, come ben sapete. Però mai dire mai, qualche siciliano. Non sto facendo nessun appello eh perché adesso sono bella, felice e serena ho un equilibrio, sono sana mentalmente e fisicamente quindi ci tengo a dire che non sto cercando niente. Prima sì, lo cercavo intensamente”.

Ida ha chiarito che non si trasferirebbe per amore in Sicilia, e che non vorrebbe neanche farlo per trovare per forza un nuovo fidanzato nella sua terra natia. Insomma, possibile che la dama sia pronta a cambiare totalmente la sua vita insieme all’adorato figlio?

