Uomini e Donne Anticipazioni, ecco quando si terranno le registrazioni della nuova stagione

Ancora immersi nel caos di Temptation Island pensiamo già alla nuova stagione di Uomini e Donne, che torna a settembre 2025 su Canale 5. Ecco quando si terranno le prime registrazioni.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 e, anche se ora tutta l’attenzione è concentrata sulla nuova stagione di Temptation Island, i fan dei programmi di Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire le Anticipazioni della nuova stagione del dating show. Nel frattempo, ecco quando si terranno le registrazioni della nuova edizione.

Uomini e Donne, Anticipazioni nuova stagione

La nuova stagione di Uomini e Donne approda a metà settembre su Canale 5 al consueto orario e, nonostante la nuova edizione di Temptation Island ci stia regalando gioie e perle trash, non basta ai fan del dating show di Maria De Filippi per scordare che mancano ancora diversi mesi al ritorno in tv di Uomini e Donne. Le Anticipazioni lanciate da Lollo Magazine le prime registrazioni di questa stagione dovrebbero tenersi giovedì 28 e venerdì 29 agosto presso gli studi Elios.

Grande attesa per la scoperta del nuovo cast del trono over e del trono classico, dunque per la scelta dei tronisti di questa stagione televisiva. Stando alle indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, infatti, nel cast potrebbe esserci una protagonista che ha recentemente vinto il Grande Fratello. Le supposizioni, dunque, sono circoscritte agli ultimi anni e i nomi più papabili sono quelli di Perla Vatiero, che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia è stata grande protagonista di Temptation Island, oppure dell’ultima vincitrice Jessica Morlacchi che è in cerca della sua anima gemella, e certamente reggerebbe alla perfezione un percorso televisivo come Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi torna nel trono over?

Mentre non si hanno ancora informazioni certe sui tronisti della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, anche se arrivano le prime anticipazioni e spunta il nome di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, ma anche quello di Flavio ovvero il sensuale tentatore di questa edizione di Temptation Island in onda su Canale 5, possiamo iniziare a pensare con più concretezza ai protagonisti del trono over.

Gloria Nicoletti è tornata single e quasi sicuramente la rivedremo in studio, essendo un volto amatissimo del programma, così come Margherita Aiello che crea scompiglio, mentre Barbra De Santi vista anche la delicata situazione a casa potrebbe tenersi lontana dallo studio di Maria De Filippi. Ci sarà anche Gemma Galgani, simbolo del trono over da oltre un decennio, mentre Ida Platano sembra intenzionata a non tornare perché ha nuovi progetti lavorativi in cantiere. Dubbi su Rosanna e Giuseppe che sono in crisi nera, si sono praticamente lasciati, ma ancora non hanno ufficializzato il tutto. Rosanna ha rivelato come stanno le cose e ancora è tutto in dubbio.

