Uomini e Donne Anticipazioni: Francesca Sorrentino ha scelto, ma il suo trono finisce nel caos!

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che il trono di Francesca Sorrentino è finito con un colpo di scena e anche la sua scelta non è ciò che il pubblico si aspettava!

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci regalano un colpo di scena per quanto riguarda il trono di Francesca Sorrentino: la tronista, infatti, in maniera inaspettata ha fatto la sua scelta, ma il suo percorso si è concluso nel caos. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Francesca ha scelto! Gianmarco Meo smascherato!

Nessuno si aspettava che durante la registrazione di oggi, martedì 4 febbraio, Francesca Sorrentino avrebbe scelto, concludendo il suo percorso nel programma tv, ma in una maniera piuttosto caotica! Secondo quanto riferisce Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, la registrazione di oggi si è aperta con l'arrivo di Francesca e dei suoi corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, in studio.

Tra la tronista e il corteggiatore romano c'era stata, nella precedente registrazione, una dura lite, con Francesca che aveva accusato Gianmarco di essere seguito da un'agenzia. Questa accusa, inizialmente negata dal corteggiatore, si è rivelata vera: "Praticamente lui ha negato" scrive Pugnaloni "e alla fine ha detto la verità dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto, per via di una penale alta".

La penale in questione sarebbe del valore di 10.000 euro! Delusa da questa scoperta, Francesca aveva deciso di abbandonare il trono, "perché si è resa conto di non provare sensazioni forti e che non si fida".

Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca Sorrentino ha scelto Gianluca Costantino, ma il suo trono è un fallimento!

Dopo aver scoperto che le accuse contro Gianmarco Meo erano reali e che il corteggiatore era sponsorizzato da un'agenzia di moda, da cui non aveva potuto allontanarsi, per via di una penale alquanto salata, Francesca Sorrentino sembrava decisa ad abbandonare il trono. La tronista ha anche lasciato lo studio, ma a inseguirla è stato Gianluca Costantino.Tra i due, come riporta Pugnaloni, c'è stata una conversazione, al termine della quale Francesca e Gianluca sono rientrati in studio. La tronista ha chiesto a Gianmarco Meo di uscire e lo ha salutato definitivamente.

E a quel punto c'è stata la fatidica scelta, che si è svolta in maniera del tutto insolita per le dinamiche del programma. Ecco cosa ha riportato il blogger: "Gianluca a quel punto si avvicina con la sedia e le dice che vuole continuare al di fuori la conoscenza. Si sono baciati e si sono scelti, ma senza petali e musica".

