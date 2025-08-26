Uomini e Donne, Anticipazioni: Cristiana è la nuova tronista! (VIDEO)

TGCom24
Cristiana, giovane siciliana 22enne, è la nuova tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco il video di presentazione.

Dopo il video di presentazione di Flavio Ubirti, ecco che viene annunciata la prima tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Si chiama Cristiana, ha 22 anni ed è originaria della Sicilia. Ecco il video di presentazione.

La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte ed ecco che la redazione del dating show di Maria De Filippi annuncia i primi tronisti di questa edizione. Come preannunciato ormai da diversi giorni, Flavio Ubirti è il primo tronista ufficiale della nuova stagione del programma di Canale 5, dopo il successo riscosso a Temptation Island nelle vesti di tentatore, conquistando tantissime fan del programma.

Pochi minuti dopo ecco svelata anche la prima tronista ufficiale. Si chiama Cristiana, è una ragazza di 22 anni con un passato familiare complesso, dovuto alla separazione dei suoi genitori in tenera età, fa la speaker radiofonica ed è di origine Siciliana.

“Sono Cristiana, ho 22 anni e sono una speaker radiofonica presso una radio locale. Sono una siciliana doc fiera di esserlo. Descrivermi quasi impossibile perché penso di essere tante cose, perché sono un vulcano di energie pronta a realizzare, dire e fare tantissime cose […] Dietro questa mia sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri, che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Per fortuna ho avuto i miei nonni, che mi hanno dato la cosa più importante che è la protezione e le certezze”.

Questa la presentazione di Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne che si mostra anche insieme agli adorati nonni Rosanna e Michele. Dopo un momento di commozione leggendo un messaggio dedicato alla sua nonna, Cristiana racconta cosa cerca dall’amore. Cosa ne pensate della nuova tronista?

