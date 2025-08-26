TGCom24
Uomini e Donne, Flavio Ubirti è il primo tronista ufficiale: il video

Anita Nurzia

Qualche minuto fa, sulle pagine social ufficiali di Uomini e Donne, è stato svelato il prima tronista della nuova stagione, si tratta dell'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, Flavio Ubirti.

Qualche minuto fa, sulle pagine social ufficiali di Uomini e Donne, è stato svelato il prima tronista della nuova stagione, si tratta dell'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, Flavio Ubirti.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti è il nuovo tronista ufficiale

Ecco cosa ha dichiarato nel video di presentazione il nuovo tronista di Uomini e Donne, Flavio:

"Ciao sono Falvio ho 24 anni e vengo da Figline Valdarno, un paesino in provincia di Firenze.Nella vita ho sempre giocato a calcio e ho fatto il portiere. Anche se si dice che i portieri sono fuori di testa e spesso hanno ragione, io mi sento un ragazzo molto tranquillo e razionale ed equilibrato. Il portiere deve avere un carattere forte, perché è un ruolo di grande responsabilità, deve essere sveglio, reattivo e deve soprattutto guidare il resto dei compagni. Questo ruolo mi ha insegnato che quando sbagli, devi avere la forza di guardare sempre avanti, senza farti condizionare dall'errore. Io allo sport devo la disciplina e la resilienza che ho. Vivo con i miei genitori e mio fratello Giulio, con tutti ho un rapporto speciale.Mamma c'è sempre, mio padre è il mio migliore amico a cui dico tutto, e con mio fratello da piccoli avevamo un rapporto molto litigioso e adesso facciamo anche le vacanze insieme. Sarò per sempre grato alla mia famiglia per l'educazione che mi hanno dato, e soprattutto anche se siamo una famiglia semplicissima, non mi hanno mai fatto mancare nulla. Tengo molto all'educazione e cerco di esserlo con tutti, questo non vuol dire essere scemi naturalmente ma rispettosi. Non sopporto le persone che pensano di arrivare senza darsi da fare o peggio ancora chi pensa non ce ne sia bisogno. Io sono uno che nella vita si fa il mazzo. il mio motto è se voglio farlo, mi riesce farlo. "
"Sono l'opposto del tipico malessere che adesso piace tanto alle ragazze anzi mi da fastidio quando sento che piace questa tipologia di uomo. Penso che un uomo non abbia bisogno di fare lo stron** e il figo per conquistare una donna, io punto più sulla bontà d'animo e sul trasmettere affidibilitù sulla persona che ho accanto. Quando mi dicono che sembro un ragazzo di altri tempi mi riempe di orgoglio perché è il complimento più bello che possano farmi. Ho avuto una sola relazione importante ed è durata quasi quattro anni, in questa relazione ho capito cosa significa essere innamorati. Ho bisogno di una persona che abbia una forte compatibilità con me. con chi si crei una chimica che va oltre il razionale e con cui si possa guardare nella stessa direzione. Uno dei miei più grandi sogni è diventare padre, spero di diventarlo da giovane, l'importante è avere accanto una donna con cui essere sicuro di fare un figlio"

Chi è Falvio Ubirti

Flavio Ubirti è nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Ha da poco compiuto 24 anni ed è del segno del Toro. La sua carriera principale è legata al calcio: gioca come portiere professionista e attualmente veste la maglia della Baldaccio Bruni Calcio. Alto 1,86 m, secondo i dati riportati da Transfermarkt, nel corso del tempo ha militato in diverse squadre, tra cui l’Arezzo e il Cannara, accumulando esperienze importanti. Da giovanissimo ha persino avuto l’occasione di essere convocato nella Nazionale italiana Under 17, un traguardo che testimonia il suo talento sportivo. Accanto al percorso calcistico, Flavio ha intrapreso anche quello nel mondo della moda. È infatti rappresentato dall’agenzia Alex Model, realtà toscana che lo segue nei suoi progetti professionali.

Con il tempo ha saputo valorizzare la sua immagine anche sui social, dove è molto seguito: il suo profilo Instagram ufficiale, @flavio__ubirti, conta già oltre 81 mila follower, una community in continua crescita. Il grande pubblico televisivo ha avuto modo di conoscerlo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Per lui si è trattato della prima vera esperienza sul piccolo schermo, ma l’impatto è stato tale da farlo emergere subito tra i volti più interessanti del programma.

Guida TV