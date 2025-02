Uomini e Donne, anticipazioni, Chiara ha lasciato già il trono: ecco cosa è successo

News VIP

Oggi, martedì 11 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Chiara Pompei ha lasciato il trono ed è uscita con il ragazzo che l'aveva "smascherata" sui social

Chiara Pompei, la 23enne romana che ha ufficialmente iniziato il suo percorso oggi, ha lasciato il trono nella nuova registrazione terminata qualche minuto fa. Un epilogo senza precedenti. La giovane romana, non ha nemmeno effettuato esterne e conosciuto i suoi corteggiatori e ha già deciso di lasciare la sua avventura come tronista.

Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Gianmarco Steri e poi Chiara che si è posizionata al centro dello studio. La padrona di casa ha subito cercato di tranquillizzare la ragazza affermando che a 23 anni si possono commettere ovviamente errori dettati dalla giovane età.

Chiara ha parlato in merito alla recente segnalazione di un ragazzo di nome Riccardo che ha affermato si stessero frequentando già prima del trono e che erano d'accordo nel farlo vivere la sua esperienza in tv. La ragazza ha spiegato di essere molto presa da lui anche se questo ragazzo sembrava trattare la conoscenza come una relazione occasionale e nulla di più. In seguito a questo atteggiamento distaccato da parte sua, Chiara ha deciso di accettare la proposta di fare la tronista, avendo perso le speranze di insetatura un rapporto più profondo con questo ragazzo che è entrato in studio. Si è poi scoperto che ha fatto dei provini sia per Temptation Island e sia per il dating show di Maria De Filippi.

Riccardo ha detto che non la reputava affatto una relazione occasionale e, dopo qualche diverbio in studio con Tina e Gianni, la conduttrice li invita a chiararsi fuori dallo studio. Dopo un'oretta sono rientrati e Chiara ha ammesso di avere ancora un forte interesse per lui e hanno quindi deciso di lasciare il programma insieme.

