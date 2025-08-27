TGCom24
Uomini e Donne, Anticipazioni: alla corte della nuova tronista anche l'ex tentatore Jakub Bakkour

Le Anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne ci rivelano la presenza dell'ex tentatore Jakub Bakkour. Lo ricordate a Temptation Island? Vi rinfreschiamo la memoria.

La prima registrazione di Uomini e Donne sta già facendo discutere i fan del dating show di Maria De Filippi. Oltre al ritorno di un noto ex tronista nel parterre del trono over, infatti, alla corte della tronista Cristiana c’è anche un noto ex tentatore dello scorso anno, l’affascinante Jakub Bakkour.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne sono stati presentati in studio i primi due nuovi tronisti ovvero Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island che ha fatto girare la testa a Denise ma anche a milioni di spettatrici, poi la giovane 22enne siciliana Cristiana che è stata accolta con molto piacere da parte dei presenti, nonostante la sua evidente emozione di essere in studio l’abbia resa un po’ impacciata. Mentre nel trono over di Uomini e Donne arriva l’ex tronista Federico Mastrostefano, uno dei tronisti più amati e chiacchierati che ha davvero creato una spettacolo esilarante a tratti con il suo percorso nello studio del programma di Canale 5, anche tra i corteggiatori del trono classico c’è un volto conosciuto.

Si tratta di un ex protagonista di Temptation Island dell’edizione del 2024, Jakub Bakkour, uno dei più amati per il suo fascino indiscutibile. Il modello si è presentato all’appuntamento al buio con la tronista, ma lei avrà apprezzato? Sappiamo dalle Anticipazioni che Tina e Gianni hanno scherzato, dichiarando ai tronisti che dalla prossima puntata ci saranno corteggiatori più belli, ma siamo quasi certi non si riferissero a Jakub.

Uomini e Donne, l’ex tronista Jakub nel cast

Questo anno ci sono già diversi volti di Temptation Island nel cast di Uomini e Donne. Flavio Ubirti è il nuovo tronista in carica, poi è tornato Diego Fazio nel parterre del trono over, ed ecco che tra i corteggiatori della nuova tronista Cristiana spunta Jakub Bakkour che lo scorso anno si era avvicinato molto a Jenny Guardiano e, ammettiamolo, un po’ tutti speravamo che la giovane e bella siciliana rinsavisse e mollasse Tony Renda per lui.

Jakub ha 25 anni, di professione fa il modello ma lavora anche nel mondo del fitness e per l’azienda si suo padre. L’ex volto del reality show condotto da Filippo Bisciglia è di Verona e dopo la sua esperienza nel programma aveva confidato di essere interessato a Pechino Express e Grande Fratello. Insomma, un ragazzo davvero molto bello ma ballerà o sarà l’ennesimo caso di segnalazioni a raffica? Lo scopriremo nel corso di questa stagione televisiva di Uomini e Donne.

