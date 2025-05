Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano su Instagram la data delle Nozze

News VIP

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin, si sposano. Ecco la data ufficiale delle loro nozze, annunciata su Instagram.

Dopo sette anni d’amore, una delle coppie più solide uscita dallo studio di Uomini e Donne sta per convolare a nozze. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che hanno annunciato pochi giorni fa su Instagram la data ufficiale del loro matrimonio.

Uomini e Donne, tutti pazzi di Angela e Paolo

Sono tante le coppie che si sono formate nel corso di circa un ventennio nello studio di Uomini e Donne. Qualche amore è durato nel tempo, facendo sognare ad occhi aperti i fan del dating show di Maria De Filippi, altre love story si sono consumate in pochissimi mesi lasciando anche pesanti strascichi tra polemiche e recriminazioni. Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono senza dubbio una delle coppie che, più di tutte, è rimasta nel cuore degli spettatori e la loro romantica storia d’amore procede a gonfie vele da sette anni. Anni intensi, durante i quali Caloisi si è data al mondo delle influencer con un discreto successo, che Paolo ha voluto festeggiare facendo la fatidica proposta di matrimonio alla sua bella.

Angela e Paolo hanno parlato delle nozze a Verissimo, e durante l’intervista l’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di essersi preparato tutto il discorso prima della proposta, per poi ritrovarsi a balbettare emozionato. A proposito della location, poi, la coppia ha ammesso di non aver ancora pensato bene alla struttura che potrebbe accogliere il loro matrimonio, ma sicuramente la Toscana è la meta destinata. L’ex corteggiatrice, inoltre, aveva voluto smentire anche le voci sulla sua presunta gravidanza, dichiarando di volere dei figli con Paolo ma di non avere fretta al momento.

Uomini e Donne, ecco quando si sposano Angela e Paolo

Insomma, l’amore così puro, sincero, sano e travolgente tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin ha conquistato proprio tutti i fan di Uomini e Donne, anche quelli che inizialmente erano scettici sulla possibile durata di questa relazione lontano dalle telecamere. La coppia si sposa e sta organizzando un grande matrimonio, almeno da parte di Angela che ha premesso già di avere una marea di invitati. Senza dubbio ci saranno tanti protagonisti del dating show di Maria De Filippi con i quali sono rimasti in contatto. In particolare Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che hanno filmato la loro emozionante proposta di matrimonio. Pochi giorni fa, su Instagram, Angela e Paolo hanno condiviso la data del loro matrimonio che sarà il 31 luglio. Ancora mistero sulla location e sui dettagli dell’abito da sposa e delle damigelle, anche se a Verissimo Caloisi aveva confidato di pensare alla Toscana dal momento che è a metà strada tra loro dal momento che l’ex corteggiatrice è originaria di Caserta mentre Paolo è di Torino.

