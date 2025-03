Verissimo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin: la data delle nozze e la verità sulla presunta gravidanza (VIDEO)

News VIP

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono stati ospiti di Verissimo e hanno rivelato che convoleranno presto a nozze!

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, nei ruoli di corteggiatrice e tronista. Ospiti di Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 8 marzo 2025, hanno svelato che sono pronti a convolare a nozze, dopo 7 anni d'amore. L'ex corteggiatrice si è anche aperta a proposito di una relazione tossica vissuta prima di innamorarsi dell'ex tronista.

Verissimo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin presto sposi. L'ex corteggiatrice svela: "Ho vissuto una relazione tossica"

A Silvia Toffanin, nello studio di Canale 5, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno confermato che convoleranno presto a nozze. Emozionati per la loro prima intervista - "siamo molto riservati, dopo Uomini e Donne non ci siamo mostrati molto in giro" ha dichiarato l'ex corteggiatrice - i due ex protagonisti del dating show hanno confermato che c'è una data per il loro matrimonio. Anzi, più di una, come ha ammesso Crivellin: "Sicuramente sarà questa estate, ma non abbiamo ancora deciso, ci sono due date, ma entrambe in estate".

Dopo 7 anni d'amore, durante le vacanze di Natale, Paolo Crivellin ha deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata, regalandole un bellissimo anello e promettendole amore eterno. "Il matrimonio voglio che sia il suo giorno, sto delegando a lei perché voglio che sia come lei lo ha sempre sognato" ha dichiarato l'ex tronista. Angela Caloisi ha speso parole di grande amore e tenerezza per il compagno, ringraziandolo per il sostegno e l'affetto incondizionato: prima di incontrarlo, ha raccontato di aver vissuto una relazione tossica.

"C'erano violenze fisiche, psicologiche, ma non ho mai denunciato, perché mi vergognavo troppo, pensi che quello sia amore, ma poi ti svegli e capisci che non lo è. Sono andata in farmacia, una volta, con dei graffi sul viso, ma le ragazze che erano lì mi hanno mandata via senza neppure chiedermi nulla. La mancanza di empatia può far male, a volte ne basterebbe un po' in più" ha rivelato Angela Caloisi.

Verissimo, Angela Caloisi ricorda il padre Salvatore e svela la verità sulla presunta gravidanza

Per l'ex corteggiatrice quella a Verissimo ha rappresentato un momento anche per ricordare l'amore per il padre, Salvatore, scomparso da qualche anno. "Durante la mia adolescenza papà è stato molto male, sono episodi che ti segnano. Non è tanto la perdita che ti separa, ma la malattia. Lui era incredibile. Oggi lo penso tutti i giorni, ma ho costante paura di dimenticare un dettaglio del corpo, la voce, il suo odore. Fa male sapere che non possiamo condividere più insieme le cose di tutti i giorni".

A sorpresa, per la coppia sono arrivati anche gli auguri di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, anche loro ex protagonisti di Uomini e Donne. Con un divertente video, Andrea e Arianna hanno augurato il meglio ad Angela e Paolo e si sono detti felici di averli al loro fianco nel giorno delle loro nozze. "La cosa divertente è che noi abbiamo girato il video della loro proposta di matrimonio e loro la nostra" ha dichiarato emozionata Angela Caloisi.

L'ex corteggiatrice ha poi smentito le voci su una presunta gravidanza, ammettendo però che lei e Paolo sono propensi ad avere un bambino e di essere pronti ad allargare la loro famiglia: "So che quando sarà il momento nostro figlio sarà molto amato e potrebbe arrivare da un momento all'altro, ma al momento non sono incinta...non che io sappia almeno".

Scopri le ultime news su Verissimo