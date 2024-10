Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano la data delle nozze a Verissimo!

News VIP

Ospiti oggi, sabato 12 ottobre 2024, a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano la data delle loro nozze! Ecco quando si sposeranno!

Oggi, sabato 12 ottobre 2024, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha finalmente svelato la data delle nozze!

A febbraio 2024, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori della piccola Allegra: "La vita in tre è bellissima, non litighiamo come ci avevano detto e Allegra ha un bellissimo carattere, è molto solare" hanno svelato i due ex protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

L'ex tronista e la sua scelta hanno anche rivelato quando convoleranno a nozze: a distanza di qualche mese dalla nascita di Allegra, infatti, Andrea si è inginocchiato e ha ufficialmente chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie. Con un tenero video, Silvia Toffanin ha riepilogato il loro percorso: dalo primo incontro negli studi di Uomini e Donne fino alla decisione di andare a convivere e diventare genitori della piccola Allegra. Nel filmato è comparso anche il momento della proposta di matrimonio di Andrea ad Arianna.

"Non me l'aspettavo, lui di solito si fa beccare subito, quindi, pensavo che me ne sarei resa conto" ha dichiarato l'ex corteggiatrice, mentre Andrea ha rivelato che il discorso che si era preparato è andato a rotoli a causa dell'ansia, tanto che ha deciso di "andare a braccio". Infine, la coppia ha rivelato che si sposeranno il 24 maggio 2025!

Al momento non è ancora stata scelta la location, come ha rivelato l'ex corteggiatrice, "siamo ancora un po' indecisi, vorremmo vedere tra Toscana e Umbria".

Uomini e Donne, Andrea e Arianna: "A gennaio sono sei anni che stiamo insieme"

La coppia festeggerà sei anni insieme a gennaio 2025 e, su questo periodo trascorso insieme, Andrea Cerioli commenta:

"Forse per Arianna è stato più complesso, ha dovuto cambiare città e casa, cambiare vita. Ci sono state difficoltà come prendere casa insieme, ma ora abbiamo costruito il nostro nido"

Andrea ha scherzato dicendo che con la nascita della piccola Allegra esiste solo lei e tutti in famiglia sono interessati interamente alla bambina. La piccola è stata poi presentata ufficialmente in studio a Silvia Toffanin e al pubblico, incantando tutti con la sua dolcezza. Nonostante la confusione, infatti, la piccola ha continuato a dormire beatamente, tanto che lo stesso ex tronista ha ironizzato:

"Silvia, te la portiamo più spesso, visto come dorme"

