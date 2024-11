Uomini e Donne, amatissimo ex corteggiatore sta per diventare papà di due gemelle!

News VIP

Ricordate Emanuele Trimarchi? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra i più amati nella storia del programma di Maria De Filippi, fa un lieto annuncio su Instagram.

I fan di Uomini e Donne, quelli più appassionati al dating show di Maria De Filippi, non potranno aver scordato di certo Emanuele Trimarchi. L’ex corteggiatore di Anna Munafò, che fu poi anche la sua scelta, ha continuato la sua vita dopo l’addio alla tronista, trovando moglie e ora annunciando di essere in procinto di diventare papà di due gemelle. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi dopo Anna Munafò

Nel 2014 i telespettatori di Uomini e Donne sì che potevano ritenersi soddisfatti della tronista scelta da Maria De Filippi, ovvero la bella siciliana Anna Munafò. Il percorso della tronista fu carico di alti e bassi, incentrato in particolare sulla conoscenza di Emanuele Trimarchi e su quella di Marco Fantini. Dopo la scelta, che ricadde su Emanuele, Marco fu promosso a tronista dove conobbe Beatrice Valli e il resto è storia dei programmi mariani. Dopo la scelta, Emanuele e Anna hanno vissuto intensi mesi insieme, per poi rendersi conto entrambi che il rapporto non stava decollando come sperato e lasciarsi.

Trimachi è tornato a Uomini e Donne durante il trono di Sara Affi Fella ma tra loro non scatto nulla, e il corteggiatore fu eliminato dopo pochissime puntate. Lontano dai riflettori, Emanuele ha continuato a cercare l’amore e finalmente l’ha trova al fianco di Valentina Bove, della quale è innamoratissimo, e con l quale si è sposato a maggio scorso. Ma le novità per lui non sono finite qua.

Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi presto papà

Mentre Anna Munafò si è rifatta una vita ed è una splendida mamma super impegnata, dopo qualche polemica assurda per la sua forma fisica durante e dopo la gravidanza, Emanuele Trimarchi ci ha messo un po’ di più a trovare la sua anima gemella. L’attesa, tuttavia, è stata ripagata dato che a maggio 2024, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è convolato a nozze con Valentina Bove, con la quale forma una splendida coppia. Pochi giorni fa, sulla sua pagina Instagram seguita da oltre 67mila followers, Trimarchi ha dato un annuncio bellissimo, ricondividendo l’IG Stories della moglie, che annuncia di essere in attesa di due gemelline. Insomma, Emanuele sta per diventare papà di due bambine, una notizia meravigliosa per lui che, nel frattempo, è diventato un affermato allenatore di boxe, che tutti i suoi fan hanno commentato con grande gioia.

